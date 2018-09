De mégis hogy lett Lindsay Lohannek több, saját luxus strandja is?

Hogy jutott el Lindsay Lohan odáig, hogy gyakorlatilag bármikor, amikor kinyitja a száját, mindenki csak meregeti a szemét, és hogy került az egykori Disney-kedvenc Görögországba, ahol már saját luxus strandjai vannak? Gyorstalpaló következik Lohan elmúlt másfél évtizedéből.

Lindsay Lohanről legutóbb azért írtunk, mert levideózták tánc közben, a felvétel pedig elég szórakoztató lett. Egy picit sikerült is mémesednie a videónak, de azért nem estek túlzásba az emberek, amikor arról volt szó, hogy utánozni kéne a színésznőt, pedig utóbbi gyakorlatilag még közzé is tett egy felhívást a #DoTheLilo hashtaggel, arra buzdítva másokat, hogy ők is táncoljanak hasonlóan.

Az érdekes ebben az egészben persze nem a tánc, hisz hülyén mozogni mindenki tud, és mindenkivel elő is fordult már. Ami itt izgalmas, az az, hogy a táncot Lohan a róla elnevezett míkonoszi luxus strandon mutatta be. Mert hogy a görög szigeten a nyár elején nyitott meg a Lohan Beach House, sőt a biztonság kedvéért Rodoszon is üzemeltetnek egyet. Lohan saját neve alatt két évvel ezelőtt már egy éjszakai klubot is nyitott Athénban, vagyis valamennyire már ért ahhoz, hogy hogyan kell életben tartani egy bulihelyet. De hogy került Görögországba Lindsay Lohan?

Valójában csak tippelgetni tudunk, hogy miért hagyta ott a színésznő az Egyesült Államokat, de gyanús, hogy tiszta lap reményében tette mindezt, mivel az elmúlt években gyakorlatilag csak és kizárólag botrányokkal, vagy röhejes dolgokkal került került a hírekbe.

2018. augusztus

Lindsay Lohan egy interjúban a MeToo-mozgalom kapcsán történeteiket elmesélő nőkre azt mondta, hogy feltűnési viszketegségük van. Véleményét azzal magyarázta, hogy ha bárkivel is megtörténik bárminemű zaklatás, azt abban a pillanatban jelentse a rendőrségen, és akkor cisnáljon belőle ügyet, ne pedig később. ezt fokozta azzal, hogy szerint a befolyásos nők, akik a MeToo-kampány kapcsán beszélnek, gyengének láttattják magukat, miközben valójában erősek.

2017. Október

A fentieket megelőzően kiállt Harvey Weinstein mellett, pontosabban látványosan elkezdte sajnálni a rendezőt, akit több nő is zaklatással és erőszakkal vádolt. az abszurd ebben a nyilvánvaló dolgokon túl csak az volt, hogy eközben támogatta Georgina Chapmant, Weinstein feleségét, aki egy nappal Lohan nyilatkozata előtt hagyta ott férjét a zaklatási vádak miatt.

2017. január

Áttért az iszlám hitre és még Instagramjáról is kipusztította az összes fotót, hogy mindenki lássa, mennyire komolyan gondolja a dolgot. A komoly helyzet kicsit több mint egy évig tartott – idén februárban újra posztolt Instagramjára.

2016. november

Fura akcentust vett fel, mindössze néhány hétnyi Európában töltött idő után.

2016. október

Lindsay Lohant is érzékenyen érintette a menekültválság, ezért úgy döntött, energiaitalokat küld a menekülteknek.

2016. augusztus

Vőlegénye – akinek korábban mindenki előtt azt hazudta, hogy terhes – a tengerparton, többek szeme láttára erőszakoskodott vele.

2013. március

Három hónapnyi rehabra küldte és kétéves próbaidőre bocsátotta a bíróság, azután, hogy Lohan elismerte: hazudott a rendőrségnek, amikor azt állította, nem ő vezette azt a sportkocsit, amivel korábban karambolozott. A baleset idején egyébként már próbaidőn volt, mivel korábban ellopott egy nyakláncot.

2011. április

120 napnyi börtönbüntetésre és 480 órányi közmunkára ítélték 2007-ben történt ittas vezetése miatt. Mikor Lohan bevonult volna a börtönbe, elhajtották onnan túltelítettség miatt. Helyette inkább kapott a bokájára egy nyomkövetőt és 35 napig házi őrizetben kellett maradnia.

2010. szeptember

Október 22-túl 2011. január 3-ig rehabra küldte egy bíró, aki hangsúlyozta, nem véletlen, hogy szilveszter alatt is bent kell maradnia a színésznőnek az elvonón.

2010. július

90 nap börtönre ítélték, miután megszegte próbaidejét. A 90 napból végül tizenhármat töltött a börtönben, a többi napot inkább egy rehabon ütötte el.

2007. május

Valahol itt kezdődött minden. Fának ütkötött autójával, a rendőrök pedig kokaint találtak nála. 45 napra elvonóra küldték, de miután kijött onnan, újra letartóztatták, miután ittasan, vagy bedrogozva vezetett és szintén találtak nála kokaint. Akkor egy nő jelentette fel Lohant, akit a színésznő üldözött autójával. Mindezekért végül egy 24 órás börtönbüntetést kapott.

2004. április

Lindsay Lohan eljátszotta egyik utolsó értékelhető, vagy más fogalmak szerint sikeres szerepét a Bajos csajok című filmben. Ez több mint tizennégy évvel ezelőtt történt, pont annyi idő alatt, amíg felnő egy gimnázium-érett gyerek.

Ezek után csodálkozik bárki is, hogy Lindsay Lohan elmenekült Görögországba?

Lohan a strandjain természetesen nem csak bulizik, hanem keményen dolgozik is, ugyanis valóságshow készül abból, amit a szigeteken látunk a pálmafák alatt, szóvl lehet készülni arra, hogy sokkal több táncolós videót láthatunk az egykori Disney-kedvencről.

Kiemelt kép: Mike Marsland/WireImage/Getty Images