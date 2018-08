Elképesztő, hogyan sikerült csalni a galambversenyen. És még inkább, hogy hogyan buktak le

Már az is gyanús volt, hogy milyen gyorsan megtette két edző, Gong és Zhang galambjai az utat a 16. Shanghaji Galambversenyen tavasszal. A megmérettetésen több száz galambbal vettek részt, Shangqiúból kellett megtenniük a 700 kilométeres utat Sanghajig.

Mint kiderült, a két férfi igazából csak egy utat tanított be a galamboknak, a startvonalhoz közeli kakasülőig. Onnan az indulás napján, április 29-én felvették a madarakat, tejes dobozba csomagolták őket és egy gyorsvonattal elcsempészték őket Sanghajig.

Aztán május 1-én elengedték az állatokat a célállomásnál. Míg a többi versenyző még sehol sem volt, a duó galambjai beérkeztek az első, a második, a harmadik és a negyedik helyre, amivel összesen valamivel több mint 1 millió jüant, vagyis 44,5 millió forintot nyertek.

A többi galambgazda kétségét fejezte ki, hogy milyen gyorsan beért az első négy helyezett. A két férfi erre elkezdett össze-vissza beszélni, hogy meghaltak, eltűntek a galambok, és nem voltak hajlandóak átvenni a nyereményüket. Utóbbi miatt már a szervezők is felkapták a fejüket, és feljelentették a párost.

Most ért véget a per, Gongot és Zhangot csalás miatt elítélte a bíróság. A büntetésüket mérsékelte, hogy nem fogadták el a díjat, így három év felfüggesztettet kaptak. Illetve, mint kiagyalónak, Gongnak 30 ezer jüant (1,2 millió forintot), Zhangnak 20 ezer jüant (800 ezer forintot) kell kifizetnie – számolt be róla a Shanghaiist.

Kiemelt kép: Thinkstock