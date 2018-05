A legfontosabb tudnivalók a szombati királyi esküvőről

Frankó kérdések-válaszok posztot rakott össze a Vox, ebből szedtük ki most a legérdekesebb információkat.

Mikor és hol lesz az esküvő?

Most szombaton, 19-én, londoni idő szerint délben, azaz nálunk egy órakor kezdődik a windsori Szent György kápolnában. Ott, ahol Harry herceget is megkeresztelték.

De hát Katalin és Vilmos a Westminsteri apátságban esküdött meg…

Igen, csak Vilmos az elsőszülött, emiatt jó néhány hellyel előbb van a trónörökösi sorban.

Ki az a Meghan Markle?

Harry előtt leginkább a Briliáns elmék sorozatból volt ismert. Életmódblogot is vezetett, amit gyorsan be is zárt, amikor esélyes lett, hogy tagja lesz a királyi családnak.

És ki az a Harry herceg?

II. Erzsébet unokája, Károly és Diána fia, Vilmos testvére. Hatodik a trónörökösi sorban, apján és bátyján kívül bátyja három gyereke is megelőzi. Jó hír, hogy őt ez hidegen hagyja, többször is azt nyilatkozta ugyanis, hogy szerinte senki nem akar a királyi családban király vagy királynő lenni.

Hogy találkoztak?

Vakrandin, egy közös ismerősük mutatta be őket egymásnak.

Meghan Markle milyen témák mellett áll ki?

A leendő hercegné egyik fontos feladatának tekinti, hogy minél több nőnek biztosítson hozzáférést alapvető menstruációs termékekhez.

Hogy néz majd ki az esküvő?

Egy csomó részlet titkos, de azért bőven van olyan infó, amit a halandókkal is megosztanak. Meghan Markle-t édesanyja, Doria Ragland vezeti majd a templomhoz, az oltárhoz pedig apja, Thomas Markle vezeti. Vilmos herceg lesz a tanúja Harry-nek, Meghannek viszont nem lesz: ez a hagyomány, amit egyébként Katalin szegett csak meg eddig. Minden koszorúslány gyerek lesz, szóval Pippa Middleton-féle fenéksztorit ne nagyon várjunk.

Végig zene szól majd és minden tele lesz virágokkal: fehér rózsával, ami Diána kedvence, és bazsarózsával, ami Meghan Markle-é. A ceremónia egy órán át tart majd, ha vége, a pár hintóra pattan és megy pár kört Windsorban. Ezután a St. Michael’s Hallba mennek, ahol Meghan Markle – a hagyományokat megtörve – beszédet mond majd.

Obama ott lesz?

Sajnos nem. Ha őt meg akarták volna hívni, akkor Trumpot is meg kellett volna, vele viszont egész rossz viszonyt ápolnak rojálék. Végül a Palota bejelentette: egy politikust sem hívtak meg (még Theresa May-t sem), szóval abszolút családias-barátias lesz az esküvő.

Nem hívtak meg – nézhetem online?

Persze, egy csomó stream szokott ilyenkor lenni.

Meghan Markle hercegné lesz?

Elméletileg nem, gyakorlatilag igen. Ugyanolyan címet kap, mint Katalin (duchess), ami viszont nem princess, a magyar viszont mindkettőt (házasodás útján szerzett jognál) hercegnének fordítja.

Mennyibe kerül az egész?

32 millió fontba, azaz 11 milliárd forintba. Ebből 30 millió font megy el a biztonságra.

Ki tervezi a ruhát?

Biztosra még ez sem derült ki, de valószínűleg Ralph&Russo, akik az eljegyzési ruháját is csinálták. Tipikus brit divatcég, szóval még ez is passzol.

Miért érdekel minket ennyire az esküvő?

Bár csak két ember összeházasodik, a királyi esküvőknek mindig is volt egy álomszerű hangulata – olyan, amivel több millió ember tudna azonosulni világszerte. Ráadásul ha félvér hercegné lesz, még több embernek ad reményt arra, hogy az ő életük is megváltozhat, ha jó helyen vannak jó időben.

Kiemelt kép: Getty Images/Handout