Ördög Nóra sírva röhögött a férjén

Hétfőn indul a Vigyázat, szülővel vagyok, amelynek első vendégei között szerepel Ördög Nóra férje, Nánási Pál is. A műsorvezető már most elárulta, hogy számára is derültek ki újdonságok, amiken nagyon nevettek.

Több meglepő sztori is elhangzott, amivel ott szembesültem először. Tudtam, hogy nagyon visszahúzódó, csendes gyerek volt, de nyilván más ezt konkrét történeteken keresztül hallani. Az egyik ilyen, hogy annyira csendes volt, hogy ő játszotta a halat egy iskolai színdarabban. Csak annyi dolga volt, hogy tátogjon. Ezen sírva röhögtünk

– mesélte a Borsnak Ördög Nóra, aki a lap kérdésére azt is elárulta, hogy ő maga jó gyerek volt.

Olyan volt, hogy az öcsémmel betörtük az ajtóüveget. A közös szobánkban valamin veszekedtünk, és megpróbáltuk egymást kizárni. Ahogy húztuk-vontuk az ajtót, az ablaktábla kitört. A kamaszkorom sima ügy volt. Versenytáncoltam, ami nagyon jó keretet adott. Nem volt olyan, hogy ellógtam, elszöktem bulizni vagy hasonlók. Szófogadó voltam, jó gyerek, nem lázadtam.

