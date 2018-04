Mohamed Fatima: Anyukám nem örülne neki, ha szomorkodnék

Mohamed Fatima tavaly novemberben veszítette el édesanyját. Az énekesnő a FEM3 Café-ban mesélt arról, hogyan viselte a történteket.

– mondta a riportban Mohamed Fatima, akinek a gyász feldolgozásában a zene és gyermekek segítenek. Anyukájával gyermekekhez jártak turnézni, és a tragédia után sem mondta le ezeket a zenés eseményeket.

Nagyon sokat segítettek a pozitív energiájukkal, és az áldással, hogy velük lehetek. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék segíteni nekik. Játékkal, zenével, és énekléssel töltöm el velük az időt. Egyszer egy alapítványt is szeretnék csinálni, bár már most is beteg gyerekekhez járunk kórházakba.