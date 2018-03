Sebestyén Balázs elmenekült Rubint Rékáék elől

A rádiós műsorvezető egy hete mesélt arról, hogy felesége elengedte nyaralni, így egy hétig Zanzibáron fog búvárkodni és lazítani. Sebestyén Balázs már nagyon várta, hogy kiaszakadjon a hétköznapokból és távol az otthonától ne is kelljen magyar szót hallania, mire kiderült, hogy Rubint Réka többszáz fős táborával is éppen ugyanabban az időben utazik Zanzibárra. Ha pedig mindez nem lenne elég, még ugyanabban a hotelben is szállnak meg.

A műsorvezető eleinte csak viccelődött a dolgon, de kiderült, hogy amint tudott elmenekült az aerobikcsapat elől, még szállodát is cserélt.

Már az odafele úton rebesgették, hogy Sebestyén Balázzsal leszünk egy szállodában a tábor ideje alatt. Többen várták is, hogy találkozzanak vele, de mire odaértünk, ő már éppen kicsekkolt a hotelből, és bejelentkezett egy másikba. Azt hallottam, hogy mi­attunk ment át egy másik szálláshelyre, és hogy ideje nagy részében búvárkodni fog

– mesélte a Borsnak Rubint Réka táborának egyik tagja.

Kiemelt kép: RTL Klub