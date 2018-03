Demcsák Zsuzsa: Híznom kéne

A műsorvezető hamarosan visszatér a képernyőre, talán ez is az egyik oka, hogy mostanában minden nap az edzőteremben mozgatja meg magát. Ez természetesen az alakján is meglátszik, Demcsák Zsuzsa pedig büszke is rá.

Legutóbbi posztjában azt újságolta el, hogy személyi edzője szerint, akár egy fitneszversenyen is elindulhatna. A hashtagekből pedig az derült ki, hogy csupa izom és híznia kéne.

Az edzőm szerint fitnesszversenyen is indulhatnék Ti mit gondoltok? #fitnesszverseny#csupaizom #mindennapedzek#híznomkéne

– írta Demcsák.

Kiemelt kép: TV2