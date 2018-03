Új kísérletbe kezdett Varga Viktor

Varga Viktor a Facebook-oldalán adta hírül, hogy mától egy héten át megpróbál kávé nélkül felébredni az egészségesebb életmód jegyében.

Ma reggel arra gondoltam, kipróbálom, milyen lenne ha nem egyből kávéval ébrednék. Mivel az egészség hírnökeként is funkcionálok, egy héten át kipróbálom amit a szakértők javasolnak! Mondhatjuk, hogy ez egy új “contest”! De akkor mi lesz a jól megszokott reggeli felpörgetőm?

– posztolta a nemrég rasztahajra váltott Viktor, aki ezzel az akcióval azt is be akarja bizonyítani, hogy igazából nem is a reggeli kávétól ébredünk fel reggelente.



(Kiemelt kép: Facebook)