Kim Basinger lánya meztelenül tárulkozott ki

Alec Baldwin és Kim Basinger 22 éves lánya, Ireland Baldwin nem első alkalommal vetkőzött le. A modellként foglalkoztatott lány korábban egy magazin kedvéért mutatta meg mindenét, ezúttal viszont jótékonyságból.

Az X-akták színésznője mezetelenül kampányol A 49 éves Gillian Anderson a jó ügy érdekében pucéran állt a kamera elé.

Ireland ugyanis csatlakozott a PETA kampányához, – ami miatt néhány hete az X-Akták színésznője, Gillian Anderson is meztelenkedett – hogy a szőrmék ellen tiltakozzon. A modell egyébként nem csak az állatvédelem mellett elhivatott, édesanyja nyomdokaiba is szívesen lép. 25 évvel ezelőtt Kim Basinger is részt vett egy hasonló kampányban.

Kiemelt kép: Instagram