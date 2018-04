Izraeli mesterlövész vetett véget a palesztin focista karrierjének

Mi is beszámoltunk arról, hogy 18 palesztin meghalt, amikor izraeli katonák lőttek rájuk a Gázai övezetben lezajlott tiltakozás során. A halálos áldozatok mellett rengeteg sérültről lehetett olvasni, egyikük egy palesztin futballista, Mohammed Kalil, akinek egy mesterlövész golyója roncsolta szét a térdét.

Kalil a mobiltelefonjával videózta magát a tüntetés során, így azt is rögzítette a telefon, amikor a lövés után a többiek próbálják meg elvonszolni.

Kalil szélsővédő az al-Szalah nevű csapatban, amellyel a tavalyi szezonban megnyerték a másodosztályt, de nagyon úgy néz ki, hogy a futballkarrierről lemondhat,

mert egyelőre az is kérdéses, hogy a járás megy-e majd neki, és újabb rekonstrukciós műtét vár rá.

Live picture of the injured footballer from his house.. Heal quick my friend pic.twitter.com/WDNdc1OnM6

— Mohammed Kareem (@vic2pal) 2018. április 3.