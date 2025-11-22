Hamilton az utolsó, Sainz a harmadik, Norris pedig az első helyről rajtol Las Vegasban

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

Nagy esőzés közben tartották az első szakaszt, ennek köszönhetően többen is megcsúsztak, de nagy balesetre nem került sor. Ennek ellenére meglepő, hogy az általában esőben is jól teljesítő Lewis Hamilton abszolút utolsóként zárt. Nagyon jó napot zárt azonban Carlos Sainz Jr., a Williams pilótája harmadik helyről rajtolhat vasárnap.

Norrisnak ez az idei hetedik és pályafutása 16. pole pozíciója, így a lehető legjobb esélye lesz növelni az előnyét csapattársa, Oscar Piastri előtt. Annál is inkább, mivel az ausztrál meglepetésre csak ötödik lett az időmérőn. Max Verstappen viszont ismét erőn felül teljesített, mert elcsípte a második rajtkockát, Norrisnak nem lesz könnyű dolga vele.

Az 50 körös Las Vegas-i Nagydíj közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor kezdődik.