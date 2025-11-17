sportautósportforma-1f1
Forma-1

Kötelező lesz kétszer kereket cserélni a Forma-1-es Katari Nagydíjon

Arpad Kurucz/Anadolu via Getty Images
24.hu
2025. 11. 17. 12:54
A Pirelli előírás miatt kötelező lesz kétszer kereket cserélni a Forma-1-es Katari Nagydíjon.

A sorozat gumibeszállítója közölte, hogy a Katarban várható komoly terhelés miatt nem fognak 25 körnél többet kibírni az abroncsok, ezért korlátozza a szettek használatát. Ezzel egyúttal lényegében el is dőlt, hogy legalább kétszer kell minden autón kicserélni a gumikat. A 25 körös korlátozás egyébként nem csak a futamra érvényes, hanem a teljes hétvégére.

Régóta vita tárgya, hogy kötelezővé tegyék egyébként is a kétszeri kiállást az F1-es nagydíjakon, ezért a katari verseny egyben ennek egy próbájaként is értelmezhető.

