Verstappen behúzta a sprintfutamot, az első kanyarban kiestek a McLarenek

Max Verstappen a pole-ból indulva megnyerte a Forma-1 Amerikai Nagydíjának sprintfutamát, míg a két McLaren már az első körben kiesett. George Russell lett a második, Carlos Sainz pedig a harmadik.

A négyszeres világbajnok holland jól kapta el a rajtot, mögötte azonban komoly tülekedés alakult ki, Oscar Piastri támadta Lando Norrist, majd az ausztrál egy vakmerő mögévágással próbálkozott, amin rajtavesztett: összeakadt a sprintidőmérőn remeklő Nico Hülkenberggel, pórul járt Fernando Alonso is és Norris is – a két McLaren, valamint az Aston Martin is kiesett, míg Hülkenberg a mezőny végére esett vissza. A nagy nyertese a káosznak Cunoda Juki volt, aki tizenegy helyet lépett előre.

Mivel sok volt a törmelék a pályám, így az első öt kört biztonsági autó mögött tette meg a mezőny. Az újraindítás után Verstappen megőrizte az első helyét, és a győzelme csak egyszer került veszélybe, amikor Russell távolról megpróbált bevetődni elé, kiterelte a hollandot a pályára, aki azonban visszaállt az élre.

A 16. körben Lance Stroll és Esteban Ocon akadtak össze, összetört mindét autó a célegyenes végén, megint bejött a biztonsági autó, és amögött is kocogott be a mezőny a célba.

Max Verstappen így magabiztosan nyerte meg a sprintfutamot és nyolc pontot hozott mclarenes riválisain, 55 ponttal van elmaradva Piastritól – a nyári szünetet követően 42 pontot faragott a hátrányán. A napokban a Mercedesszel hosszabbító Russell megint odaért a dobogóra, Sainz pedig folytatta a pontszerző sorozatát. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Alex Albon, Cunoda és Kimi Antonelli szerzett még pontot.