Verstappen behúzta a sprintfutamot, az első kanyarban kiestek a McLarenek

Max Verstappen a pole-ból indulva megnyerte a Forma-1 Amerikai Nagydíjának sprintfutamát, míg a két McLaren már az első körben kiesett. George Russell lett a második, Carlos Sainz pedig a harmadik.
A négyszeres világbajnok holland jól kapta el a rajtot, mögötte azonban komoly tülekedés alakult ki, Oscar Piastri támadta Lando Norrist, majd az ausztrál egy vakmerő mögévágással próbálkozott, amin rajtavesztett: összeakadt a sprintidőmérőn remeklő Nico Hülkenberggel, pórul járt Fernando Alonso is és Norris is – a két McLaren, valamint az Aston Martin is kiesett, míg Hülkenberg a mezőny végére esett vissza. A nagy nyertese a káosznak Cunoda Juki volt, aki tizenegy helyet lépett előre.
Mivel sok volt a törmelék a pályám, így az első öt kört biztonsági autó mögött tette meg a mezőny. Az újraindítás után Verstappen megőrizte az első helyét, és a győzelme csak egyszer került veszélybe, amikor Russell távolról megpróbált bevetődni elé, kiterelte a hollandot a pályára, aki azonban visszaállt az élre.
A 16. körben Lance Stroll és Esteban Ocon akadtak össze, összetört mindét autó a célegyenes végén, megint bejött a biztonsági autó, és amögött is kocogott be a mezőny a célba.
Max Verstappen így magabiztosan nyerte meg a sprintfutamot és nyolc pontot hozott mclarenes riválisain, 55 ponttal van elmaradva Piastritól – a nyári szünetet követően 42 pontot faragott a hátrányán. A napokban a Mercedesszel hosszabbító Russell megint odaért a dobogóra, Sainz pedig folytatta a pontszerző sorozatát. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Alex Albon, Cunoda és Kimi Antonelli szerzett még pontot.
A sprintfutam végeredménye (19 kör, 104,747 km, a pontszerzők)
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 37:58.229 perc
2. George Russell (brit, Mercedes) 0.395 másodperc hátrány
3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 0.791 mp h.
4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1.224 mp h.
5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1.825 mp h.
6. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 2.576 mp h.
7. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 2.976 mp h.
8. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 4.147 mp h.