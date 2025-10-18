Hülkenberg óriásit ment a sprintkvalifikáció során

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíjának sprintkvalifikációján, így a szombati rövid távú viadalon ő rajtolhat majd az élről.
Az összetettben harmadik 28 éves holland pilóta mellől a vb-pontversenyben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, míg a harmadik pozíciót a vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri kaparintotta meg a másik McLarennel.
A sprintidőmérő legnagyobb meglepetését Nico Hülkenberg, a Sauber veterán német versenyzője okozta, aki a negyedik rajtkockát szerezte meg a gyengécske autóval.
A két Ferrari csak a nyolcadik, illetve a tizedik helyen zárt, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a negyedik sorból indulhat, míg a monacói Charles Leclerc a kvalifikáció harmadik szakaszában a leggyengébb köridőt érte el, így a 10. pozícióból kezdi majd a viadalt.
A sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez pontot, a győztes 8, a második 7, a harmadik 6, a negyedik 5, az ötödik 4, a hatodik 3, a hetedik 2, a nyolcadik pedig 1 világbajnoki ponttal lesz gazdagabb. A 19 körös versenyt szombaton közép-európai idő szerint 19 órakor rendezik.
A sprintfutam rajtsorrendje:
1. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Lando Norris (brit, McLaren)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
3. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
4. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
5. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
6. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Isack Hadjar (francia, RB)
7. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
8. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
Oliver Bearman (brit, Haas)
9. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
10. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)