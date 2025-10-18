Hülkenberg óriásit ment a sprintkvalifikáció során

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíjának sprintkvalifikációján, így a szombati rövid távú viadalon ő rajtolhat majd az élről.

Az összetettben harmadik 28 éves holland pilóta mellől a vb-pontversenyben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, míg a harmadik pozíciót a vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri kaparintotta meg a másik McLarennel.

A sprintidőmérő legnagyobb meglepetését Nico Hülkenberg, a Sauber veterán német versenyzője okozta, aki a negyedik rajtkockát szerezte meg a gyengécske autóval.

A két Ferrari csak a nyolcadik, illetve a tizedik helyen zárt, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a negyedik sorból indulhat, míg a monacói Charles Leclerc a kvalifikáció harmadik szakaszában a leggyengébb köridőt érte el, így a 10. pozícióból kezdi majd a viadalt.

A sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez pontot, a győztes 8, a második 7, a harmadik 6, a negyedik 5, az ötödik 4, a hatodik 3, a hetedik 2, a nyolcadik pedig 1 világbajnoki ponttal lesz gazdagabb. A 19 körös versenyt szombaton közép-európai idő szerint 19 órakor rendezik.