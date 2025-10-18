Reagált a Szujó Zoltán vezette szövetség: Az előző elnök fejezze be a lejáratást

Közleményt adott ki a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) egy nappal azt követően, hogy a szervezet korábban irányító Oláh Gyárfás lemondásra szólította fel a mostani elnököt, Szujó Zoltánt. Oláh egy videóban úgy fogalmazott, hogy a magyar autósport romokban hever, kiürült kasszáról beszélt és azt sürgette, hogy vizsgálják felül a szervezet pénzügyi helyzetét.

„Nem hiszem, hogy te ezt akartad, amikor elvállaltad a feladatot. Elmondtad és látszott is, hogy téged kihasználtak és a megmaradt elnökségi tagok sem kísértek el téged a fórumra. Akik rábeszéltek, már rég elhagyták a süllyedő hajót. Ne kapaszkodj tovább, már nincs mit bekapcsolni, már az övet is ellopták.

Ha maradt még benned sportbaráti tisztesség, felelősség és szeretet a magyar autósport iránt, kérlek szépen, engedd el. Hagyd, hogy mások helyrehozzák, amit ti tönkretettetek

– üzente Oláh, aki 150 millió forintos hiányt is említett.

Az MNASZ a videó másnapján egy közleményt jelentetett meg a honlapján, amiben azt írják, hogy a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága arról tájékoztatta a szövetséget, hogy „a 2020-as és 2021-es Rally Európa-bajnoki futamok (ERC) előkészítésére és lebonyolítására (rendező: Kelet-Autósport Kft.) biztosított állami támogatással – összesen 150 millió forinttal – a szövetség nem számolt el. Az elszámolás határideje 2022. május 31. volt.”

Hozzátették, hogy a hiány még Oláh Gyárfás elnöksége idején keletkezett, akit egyeztetésre hívtak, és aki azt mondta, az nem az ő felelőssége, „hanem azon korábbi munkatársaié, akik az adminisztrációs területen dolgoztak. Az ügy rendezésében a továbbiakban nem kívánt részt venni, a hiány pontos okairól semmilyen információt nem osztott meg a szövetséggel”, olvasható az mnasz.hu-n, majd azzal folytatták, hogy Oláh Gyárfás ezt a hiányt a jelenlegi vezetésen kérte számon a fent említett videóban.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vezetése nyomatékosan kéri Oláh Gyárfást, hogy fejezze be a lejárató szándékú nyilatkozatokat és videókat, amelyek félrevezetik a sportág szereplőit, károsítják a szövetség szakmai megítélését, és akadályozzák a sportág normális működését

– áll a szövetség közleményében, amiben az is szerepel, azt kérik a volt elnöktől, hogy a felelősség hárítása helyett vegyen részt a megoldásban, és segítse a vezetése idején keletkezett 150 millió forintos valós elszámolási hiány rendezését.

Zárszóként az MNASZ közleménye megjegyzi, hogy a szervezet pénzügyileg stabil, a szövetség a párbeszédben és a szakmai munkában hisz, de amennyiben a helyzet indokolja, akkor a szükséges jogi lépéseket is megteszik a sportág védelme érdekében.