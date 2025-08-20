„Fájdalmas megállapítás, de ő a csapat történetének legrosszabb versenyzője” – keményen kritizálták a Forma-1-es pilótát

Rossz nézni Cunoda Juki teljesítményét a Red Bullnál, és egyáltalán nem szolgált rá arra, hogy a csapat 2026-ban is alkalmazza, mondta az istálló korábbi versenyzője, Robert Dornboos.

A japánt szezon közben léptette elő farmcsapatából a Red Bull, Liam Lawson helyére érkezett, és ugyan elsőre úgy tűnt, hogy bejön a pilótacsere, Cunoda hét futam óta pontot sem szerzett, ráadásul közben a csapat teljesítménye is visszaesett, míg a Racing Bullsból Isack Hadjar mellett már Lawson is megelőzte őt a világbajnoki pontversenyben.

Juki teljesítménye a legrosszabb a csapat történetében. Fájdalmas megállapítás ez, mert nagyszerű fickó, és mutatott már igazán jó dolgokat is a karrierje során. De amit a Red Bullnál nyújt, az messze van az elfogadhatótól, és ez fájdalmas az egész csapat számára. Nem érdemel helyet 2026-ra, azt hiszem, ezt ő is belátta már

– mondta a karrierje során tizenegy futamon induló, ebből háromszor a Red Bullnál versenyző Dornboos, aki szerint felelőtlenség lenne Hadjart előléptetni, őt hagyni kellene tovább fejlődni a farmcsapatban.

Dornboos szerint a Red Bullnak amúgy is inkább a 2026-os autó fejlesztésére kellene fókuszálni, mintsem találni egy olyan versenyzőt, aki két-három tizeddel gyorsabb esetleg Cunodánál. Jövőre ugyanis új korszak kezdődik a Forma-1-ben, változnak a motorok, az aerodinamika és a karosszéria is, Robert Dornboos pedig azzal érvelt, fontosabb, milyen lesz a Red Bull versenygépe, mint hogy ki lesz Max Verstappen csapattársa.