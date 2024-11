Max Verstappen rajthelyes büntetést kapott

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) öt rajthelyes büntetést szabott ki Max Verstappenre a Brazil Nagydíjra.

BREAKING: Max Verstappen will take a five-place grid penalty for Sunday’s São Paulo Grand Prix after Red Bull elected to change his power unit#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/PsKVfYtt7R