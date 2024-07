A vihar úgy elárasztotta a bokszutcát a Hungaroringen, hogy az egyik Forma-1-es háttérember úszni próbált a vízben

Honlapunk is beszámolt arról, hogy szerda délután Budapest egyik felére vihar csapott le borsónyi és meggyméretű jégdarabokkal, valamint villámárvízzel.

Az ítéletidő a Hungaroringet sem kerülte el, ahol már javában készülődnek a Forma-1-es csapatok a hétvégi Magyar Nagydíjra. Kym Illman, a Forma-1-es versenyeket járó fotós az Instagramon számolt be arról, hogy a vihar megrongálta a McLaren motorhome-jának tetejét, és egy kivetítőben is kárt tett.

A lezúduló csapadék következtében nagyjából 20 centis víz állt a bokszutcában, amire az egyik Forma-1-es csapat háttérembere viccesen úgy reagált, hogy megpróbált úszni benne, írja a Racingline.hu.

Itt látható, hogy milyen állapotok voltak a bokszutcában:

The pitlane in Hungary seems to be a bit flooded 😅☔pic.twitter.com/2BGuf3dI1T

— RBR Daily (@RBR_Daily) July 17, 2024