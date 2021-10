Hamilton és Verstappen már a szabadedzésen viaskodott egymással, mutogatás és idiótázás lett a vége

A világbajnoki címért harcoló két pilóta, Lewis Hamilton és Max Verstappen már a Forma-1-es Amerikai Nagydíj második szabaedzésén összecsapott egymással.

Az incidens előzménye az volt, hogy mindketten a gyors körükre készültek, és Verstappen megelőzte Hamiltont, aki a holland után eredt, és a célegyenesben úgy száguldottak egymás mellett, hogy szinte összeértek a kerekek.

Végül Hamilton helyezkedett jobban a kanyar előtt, Verstappen pedig a maga módján jelezte, hogy nem tetszett neki a nagy rivális manővere, a csapatrádión hülye idiótának nevezte a világbajnokot, és a középső ujját is felmutatta.

A mutogatást itt kikockázták:

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021