„Sosem bírta a nyomást” – egy futam után elővették Vettelt

Hamilton óriási menekülése egyben figyelmeztetés is volt

Sebastian Vettel 33 évesen, az Aston Martinnál kezdett új fejezetet a karrierjében, más kérdés, hogy a Bahreini Nagydíjon összeszedett egy rajtbüntetést, majd a 15. helyen végzett, miközben a csapattársa, Lance Stroll még befért az első tízbe. A korábbi forma-1-es versenyző, Gerhard Berger abban nem kételkedik, hogy a német versenyző bizonyítani akar, de ő sejti az okot is, hogy ez miatt nem sikerül neki.

„Négyszeres világbajnok, egyike a lenyűgöző versenyzőknek, ez tiszta sor.

De igazán sosem bírta a nyomást.

Emlékszem, amikor Daniel Ricciardo a Red Bullhoz került, erős volt, Vettel pedig ezt nem bírta kezelni. De ugyanez történt a Ferrarinál is, egyáltalán nem éreztem őt felszabadultnak. Most is bizonyítani akar, de vagy az autó nem elég jó, vagy ő nincs ehhez jó formában” – mondta Berger.

Bár rendkívül hosszú, 23 futamos szezon következik, és még decemberben is lesznek versenyek, az idénynyitó bahreini hétvégét háromhetes szünet követi a Forma-1-ben. Legközelebb április 18-i hétvégén, Imolában találkozik a mezőny, az Alfa Romeónek és Vettelnek addig lesz ideje kielemezni, mi ment félre Bahreinben.