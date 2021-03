Hamilton őrült hajrában verte vissza Verstappen támadását

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap az izgalmas hajrával zárult Forma-1-es idénynyitó Bahreini Nagydíjat Szahírban.

A finn pilóta húsz éve mutatkozott be a Forma-1-ben.

Már a verseny is nehezen indult el, mert Sergio Pérez Red Bullja megállt, így kétszer kellett teljesíteni a felvezető kört, mire elrajtolhatott a mezőny. Aztán az első körben jöhetett a biztonsági autó is, miután Nyikita Mazepin vezetői hiba miatt a falnak csapódott.

Even Mazepin himself says #NoToMazepin pic.twitter.com/1wnhRCL3yG

— Giedo van der Garde (@GvanderGarde) March 28, 2021