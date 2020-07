F1: 6 milliárdot spórol az állam a Magyar Nagydíjon

A Magyar Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján ízelítőt kaptak az újságírók, mennyire is lesz rendhagyó az idei Forma-1-es futam Mogyoródon. Az érkezésnél kikerülhetetlen lázmérés, majd szigorú, mindenre kitérő kérdőív várta a vendégeket, innen maszkviselet mellett lehetett a paddockig hajtani.

A médiateremben egymástól két méterre, félkörben elhelyezett székeken nézték farkasszemet az érdeklődők Gyulay Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt elnök-vezér igazgatójával.

Kötetlennek hirdetett sajtótájékoztató a koronavírus jegyében így lett nagyon is kötött.

A sajtótájékoztató ettől még laza kérdezz-felelek stílusban zajlott. Kiderült:

A tárgyalások, hogy hogyan bonyolítsunk idén Mogyoródon Forma-1-es futamot már hónapok óta zajlanak.

Ahogy változott a Covid-helyzet a világban, úgy változott a lebonyolítás rendje.

A tárgyalások eredménye az örömhír, hogy 2027-ig meghosszabbodott a Magyar Nagydíjra kötött megállapodás, és a koronavírus-járvány pozitív hozadéka, hogy az indexálás miatt 2027-ig összesen 6 milliárd forintot spórol az állam a magyarországi futamon.

A jogtulajdonos Liberty engedékenysége érthető, lévén a legnagyobb bevétel, a televíziós jogdíj teljes összege csak akkor landol a számláján, ha idén legalább 15 futamot képes megrendezni.

Elhangzott az is, 2027-ig kormánygarancia van továbbra is a rendezésre, és végre közbeszerzés indulhat a pálya elengedhetetlen, évek óta szükséges felújítására – várhatóan új főépület épül, és megnövelik a paddock méretét is.

Az idei futam természetesen a közönség elől teljesen zárva lesz, de a rendőrség nyilván azt nem tudja még akadályozni, hogy a kerítésen jóval túlról, a dombokról bárki nézhesse a Magyar Nagydíjat. (Aki korábban vette meg a jegyét, az természetesen visszakapja az árát.)

A versenyzők és a csapatok az Osztrák Nagydíjhoz hasonlóan centire megtervezett, 100 konténerből épülő városban tartózkodnak majd a pálya területén. Ez a pluszköltség a rendezőt terheli, de mivel nézők nélkül, a csökkentett csapatlétszámok miatt az egyéb költségek is csökkennek, várhatóan a rendezési összköltség nem változik a tavalyihoz képest. A magyar szervezők 70 oldalas protokollkönyv szerint kell, hogy betartsák és betartassák a szigorú szabályokat.

„Mindenki, még a versenyzők is kellően óvatosak, mert csak így lehet versenyt rendezni. Ennek köszönhetően kerülhet Magyarország, a Magyar Nagydíj képernyőre.

Elképzelhetőnek tartom, hogy a jelenleg eldöntött nyolc megrendezett futamon túl olyan lesz a világban a koronavírus-helyzet, hogy a maradék futamokat Ázsia, Dél-Amerika helyett Európában rendezzék. Úgy tudom, zajlanak ilyen vészforgatókönyv-tárgyalások a háttérben

– fogalmazott Gyulay Zsolt, aki hozzátette, időjárás, rendezői felkészültség szempontjából október végéig akár Mogyoród is alkalmas lehet még egy idei futam lebonyolítására.