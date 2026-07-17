A realosokat magára haragította, Mourinho nem győzte dicsérni – elsírta magát a bíró, mikor megtudta, hogy ő vezeti a vb-döntőt

Vincic munkáját két honfitársa, Tomaz Klancnik és Andraz Kovacic segíti majd asszisztensként, a negyedik játékvezető pedig a jordániai Adham Mahadmeh lesz a New York-i döntőben.

Először lesokkolódtam, majd boldogságot éreztem, de még akkor is remegtem. Óriási megtiszteltetés megkapni a vb-döntőt. Olyasvalami, amiről fiatal játékvezetőként, kezdőként álmodik az ember.

Nehéz szavakba önteni, amit most érzek, de büszke vagyok magamra, és a csapatomra, hogy Szlovéniát képviselhetjük a világ legnagyobb sporteseményén” – mondta Vincic, aki elsírta magát, amikor megtudta, hogy ő fújja a sípot a fináléban.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁 Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Vezetett EL- és BL-döntőt is

A 46 éves Vincic 2010 óta számít FIFA-bírónak, és összesen 72 BL-, valamint EL-meccsen közreműködött. 2022-ben ő vezette a Frankfurt-Rangers EL-döntőt, 2024-ben pedig a Real Madrid-Borussia Dortmund BL-finálét.

Két Eb-n és két vébén összesen tíz találkozót bíztak rá, és először akkor osztott ki piros lapot, amikor idén az ecuadori Piero Hincapié a száját eltakarva magyarázott a mexikói Santiago Giméneznek, márpedig ezt a vb előtt bevezetett szabályok szerint kiállítással kell büntetniük a sporiknak.

A nyolcaddöntőbe jutásért rendezett Mexikó-Ecuador (2-0) találkozó előtt a Brazília-Marokkó (1-1) és a Jordánia-Algéria (1-2) csoportmeccseket vezette.

Kiakadtak rá a realosok

Vincic áprilisban magára haragította a Real Madrid játékosait és szurkolóit, amikor a Bayern München elleni BL-negyeddöntő visszavágóján kiállította Eduardo Camavingát, aki egy szabálytalanság után nem adta oda a labdát az ellenfélnek, amiért megkapta a második sárga lapját, és ezzel emberhátrányba került az addig 3-2-re vezető Real. A hátralévő időben a Bayern kétszer is betalált, így végül kettős győzelemmel került az elődöntőbe.

Álvaro Arbeloa, a Real edzője a lefújás után nem fogta vissza magát, amikor Camavinga piros lapjáról kérdezték.

Hogy lehet valakit ilyenért kiállítani? A bíró tönkrevágta a meccset, senki nem értette a piros lapot. Szerintem a bíró nem is tudta, hogy Camavingának már volt egy sárgája.

A spanyolok angol középpályása, Jude Bellingham viccnek nevezte a kiállítást, hozzátéve, hogy csapattársa kétszer szabálytalankodott, és mind a kettőért lapot kapott.

Mourinho viszont dicsérte

Ugyanakkor a játékvezetőkkel sokszor kritikus José Mourinho a Fenerbahce edzőjeként nagyon dicsérte Vincicet, aki szerinte 2025-ben elsőrangúan dirigált a Galatasaray elleni török rangadón.

A Spanyolország-Argentína vb-döntő vasárnap 21 órakor kezdődik, és a 24.hu-n folyamatosan frissülő online közvetítésben számolunk be a legfontosabb fejleményekről, így Vincic döntéseiről is.