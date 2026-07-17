Ha már az Egyesült Államokban jár a világbajnokság, a FIFA lemásolta a bajnoki gyűrűk ötletét

A FIFA közleménye szerint a győztes csapat összesen 30 darab gyűrűvel gazdagodik, ezeknek egyik oldalán a vb-trófea lesz látható, a másik oldala a győztes identitását tükrözi majd. A döntőt követően egy egyszerűsített verziót kapnak a győztesek, a végleges verziót utólag kapják csak kézhez.

A világbajnokoknak járó 30 gyűrű mellett még 1996 darab készül majd, amit a rajongók vásárolhatnak meg.

Ez a jutalmazás egyébként nagyon gyakori az Egyesült Államokban, az NBA és NFL-győztesek is aranygyűrűt szoktak kapni a bajnoki címért. Az ötlet alighanem innen származik, hiszen a világbajnokság is a tengerentúlon zajlik.

FIFA will present rings to the World Cup winners similar to the ones NFL’s Super Bowl victors receive. 30 rings will be given to the World Cup champions with a further 1,996 going on sale to fans. FIFA yet to confirm the cost to buy.💍 pic.twitter.com/HpJhS9YyaX — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 17, 2026

A döntőre magyar idő szerint vasárnap este kilenckor kerül sor, az Európa-bajnok spanyol válogatott ellenfele a Lionel Messivel felálló, címvédő Argentína lesz.