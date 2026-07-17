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Foci foci vb 2026

Ha már az Egyesült Államokban jár a világbajnokság, a FIFA lemásolta a bajnoki gyűrűk ötletét

A világbajnoki címért járó gyűrű.
fifa.com
A világbajnoki címért járó gyűrű.
24.hu
2026. 07. 17. 17:56
A világbajnoki címért járó gyűrű.
fifa.com
A világbajnoki címért járó gyűrű.
A labdarúgó-világbajnokság győztese idén nemcsak trófeát, hanem gyűrűt is kap, jelentette be a nemzetközi szövetség (FIFA).

A FIFA közleménye szerint a győztes csapat összesen 30 darab gyűrűvel gazdagodik, ezeknek egyik oldalán a vb-trófea lesz látható, a másik oldala a győztes identitását tükrözi majd. A döntőt követően egy egyszerűsített verziót kapnak a győztesek, a végleges verziót utólag kapják csak kézhez.

A világbajnokoknak járó 30 gyűrű mellett még 1996 darab készül majd, amit a rajongók vásárolhatnak meg.

Ez a jutalmazás egyébként nagyon gyakori az Egyesült Államokban, az NBA és NFL-győztesek is aranygyűrűt szoktak kapni a bajnoki címért. Az ötlet alighanem innen származik, hiszen a világbajnokság is a tengerentúlon zajlik.

A döntőre magyar idő szerint vasárnap este kilenckor kerül sor, az Európa-bajnok spanyol válogatott ellenfele a Lionel Messivel felálló, címvédő Argentína lesz.

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