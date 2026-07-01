Újra kiállítottak egy focistát, amiért eltakarta a száját a vébén

Az ecuadori védő a Mexikó ellen 2–0-ra elveszített egyenes kieséses mérkőzés hajrájában kapott piros lapot, miután szájkaratézni kezdett Santiago Gimenezzel. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) már áprilisban közölte, hogy azonnal kiállítják a világbajnokságon azt a futballistát, aki eltakarja a száját, hogy ezzel is elriasszák a focistákat azoktól a beszólásoktól, amik aztán később nem bizonyítható módon rasszisták, illetlenek, sértők.

Miért vezették be a szabályt?

A döntés előzménye, hogy a Bajnokok Ligájában a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni a gyanú szerint diszkriminatív, homofób megjegyzéseket tett a Real Madridban futballozó Vinicius Juniorra, miközben a mezével eltakarta a száját. Prestiannit végül hat meccsre tiltották el.

Szintén újsütetű kiállítás jár azért, ha egy játékos engedély nélkül levonul a pályáról. Ennek is van előzménye, az Afrika Nemzetek Kupája döntőjében történt incidensre reakció. A házigazda Marokkónak megítélt büntetőre válaszul Szenegál játékosai levonultak a pályáról, ám végül sikerült befejezni a meccset. A döntőt hosszabbításban szerzett góllal 1–0-ra megnyerte Szenegál – igaz, márciusban megfosztották őket a címtől, miután az Afrikai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága helyt adott Marokkó tiltakozásának.

Ki volt az első, akit ezért kiállítottak?

Miguel Almirón volt az első futballista a sportág történetében, akit azért állítottak ki, mert eltakarta a száját. A paraguayi játékos a törökök elleni csoportmérkőzésen állt ki az első félidő hosszabbításában. A dél-amerikai támadó annak ellenére, hogy azonnali piros lapot kapott, csak egy meccsre érvényes eltiltást kapott, így aztán a németek elleni, nyolcaddöntőbe jutásért vívott találkozón is pályára léphetett, amit tizenegyesekkel meg is nyert a csapata.