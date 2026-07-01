A kezdőcsapatok mindenesetre megvannak
Mexikó: Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, Jimenez, Quinones.
Ecuador: Galdinez – Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia
Mexikó: Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, Jimenez, Quinones.
Ecuador: Galdinez – Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia
Urgente!!
Posiblemente va a demorar el inicio del partido Ecuador vs México por una fuerte tormenta eléctrica pic.twitter.com/kxb1uLQeXL
— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) July 1, 2026
Rossz hír a virrasztóknak, hogy a jelek szerint csúszni fog a kezdés, azt pedig egyelőre nem is lehet megmondani, hogy mennyivel.
A mérkőzés helyszínén Mexikóvárosban villámlással kísért heves vihar csapott le, ami miatt a beIN SPORTS információi szerint a FIFA felszólította a bemelegítő játékosokat, hogy hagyják el a pályát, közben pedig a lelátók is kiürültek. Egy spanyol nyelven sugározó amerikai tévécsatorna, a TUDN közvetítésében az hangzott el, hogy a kezdést elhalasztják. Ez be is kkövetkezett, egyelőre fél órával csúsztatták a kezdőrúgást, de ez még tovább tolódhat, ha nem marad abba a villámlás a stadion környékén.