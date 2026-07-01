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Vihar és villámlás miatt csúszik a Mexikó – Ecuador meccs kezdése

David Ramos / Getty Images
admin Rugli Tamás
2026. 07. 01. 02:32FRISSÍTVE: 2026. 07. 01. 02:54
David Ramos / Getty Images
Mexikó követné Kanada példáját, és a vb egyik házigazdájaként sikerrel venné az első egyenes kieséses fordulót. Lesz ehhez néhány szava Ecuadornak is.
Júl. 1. Július 1. 03:00
MEXIKÓVÁROS Estadio Banorte (Coloso de Santa Ursula)
MEX Mexikó
0:0
ECU Ecuador
LEGJOBB 32
közvetítés
4-3-3
4-4-2
Jose Raul Rangel Aguilar R. Rangel 1
Cesar Jasib Montes Castro C. Montes 3
Jesus Daniel Gallardo Vasconcelos J. Gallardo 23
Johan Felipe Vasquez Ibarra J. Vásquez 5
Jorge Eduardo Sanchez Ramos J. Sánchez 2
Erik Antonio Lira Mendez E. Lira 6
Gilberto Mora G. Mora 19
Luis Francisco Romo Barron L. Romo 7
Julian Andres Quinones Quinones J. Quiñones 16
Raul Alonso Jimenez Rodriguez Raúl 9
Roberto Carlos Alvarado Hernandez R. Alvarado 25
Hernan Ismael Galindez Galindez 1
Joel Leandro Ordonez Guerrero Ordóñez 4
Piero Martin Hincapie Reyna Hincapie 3
Willian Joel Pacho Tenorio Pacho 6
Alan Steven Franco Palma Franco 21
John Yeboah Zamora Yeboah Zamora 9
Moises Isaac Caicedo Corozo M. Caicedo 23
Nilson David Angulo Ramirez Angulo 20
Pedro Jeampierre Vite Uca Vite 15
Enner Remberto Valencia Lastra E. Valencia 13
Gonzalo Jordy Plata Jimenez Plata 19
02:54

A kezdőcsapatok mindenesetre megvannak

Mexikó: Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, Jimenez, Quinones.

Ecuador: Galdinez – Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia

02:41

Veszélyben a meccs?

Rossz hír a virrasztóknak, hogy a jelek szerint csúszni fog a kezdés, azt pedig egyelőre nem is lehet megmondani, hogy mennyivel.

A mérkőzés helyszínén Mexikóvárosban villámlással kísért heves vihar csapott le, ami miatt a beIN SPORTS információi szerint a FIFA felszólította a bemelegítő játékosokat, hogy hagyják el a pályát, közben pedig a lelátók is kiürültek. Egy spanyol nyelven sugározó amerikai tévécsatorna, a TUDN közvetítésében az hangzott el, hogy a kezdést elhalasztják. Ez be is kkövetkezett, egyelőre fél órával csúsztatták a kezdőrúgást, de ez még tovább tolódhat, ha nem marad abba a villámlás a stadion környékén.

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