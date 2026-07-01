Rossz hír a virrasztóknak, hogy a jelek szerint csúszni fog a kezdés, azt pedig egyelőre nem is lehet megmondani, hogy mennyivel.

A mérkőzés helyszínén Mexikóvárosban villámlással kísért heves vihar csapott le, ami miatt a beIN SPORTS információi szerint a FIFA felszólította a bemelegítő játékosokat, hogy hagyják el a pályát, közben pedig a lelátók is kiürültek. Egy spanyol nyelven sugározó amerikai tévécsatorna, a TUDN közvetítésében az hangzott el, hogy a kezdést elhalasztják. Ez be is kkövetkezett, egyelőre fél órával csúsztatták a kezdőrúgást, de ez még tovább tolódhat, ha nem marad abba a villámlás a stadion környékén.