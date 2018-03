Megsérült Harry Kane, aggódnak az angolok

A Tottenham az esélyeknek megfelelően nyert vasárnap a Bournemouth vendégeként a Premier League 30. fordulójában, ezzel a negyedikről a harmadik helyre lépett előre.

Az első gólt a hazaiak szerezték a mérkőzés elején, de a londoniak még a szünet előtt egyenlítettek, majd a második játékrészben még háromszor találtak a hazaiak kapujába.

A Tottenhamben a góllövőlistát a liverpooli Mohamed Szalah-val holtversenyben 24-24 találattal vezető Harry Kane bokasérülést szenvedett, és fél óra elteltével cserét kért. Egyelőre nem tudni, hogy a válogatott csatár mikor játszhat legközelebb.

Afternoon, Doc. Thoughts on Harry Kane injury here? Appreciate you. @ProFootballDoc pic.twitter.com/4QLBgLIBFl

— KickCovered (@KickCovered) 2018. március 11.