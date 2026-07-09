A tisztújító közgyűlés előtt egy nappal, szerdán lemondott Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke. A sportvezető Lázár János bizalmasa volt, akit az exminiszter 2023 nyarán kinevezett a Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójának.

Schneller 2024 májusa óta volt a kerékpáros szövetség elnöke. Az MTI-ben megjelent lemondólevelében arra hivatkozik, hogy „az előtte álló megnövekedett feladatai” miatt nem tudna elég energiát fordítani a szövetségre, ezért „azt tartja tisztességesnek”, ha nem indul újra az elnöki tisztségért. A két elnökjelöltnek sok sikert kívánt.

„Remélem, olyan elnökség veszi át a sportág működtetését, amely további viszálykodás helyett a béketeremtésért dolgozik” – írta a távozó elnök. Hozzátette, hogy voltak olyan célkitűzések, amelyeket nem tudott maradéktalanul teljesíteni, ugyanakkor büszke arra, hogy elindultak az utánpótlásnevelés támogatása és a szolgáltató szövetség megteremtése felé.

A Magyar Kerékpáros Szövetség feszült hangulatúra sikeredett májusi közgyűlésén napirendre akarták venni, hogy már akkor, a július 9-re összehívott tisztújítás előtt szavazzanak az elnök és az elnökség tagjainak menesztéséről. Az összesen 95 megjelent szűk többsége (49 a 46-tal szemben) azonban úgy határozott, hogy a tisztviselőkről júliusban, tehát most pénteken döntsenek majd.

Schneller Domonkos 2024-ben azzal került be a hírekbe, hogy anyák napja előtt munkautasítást adott ki a közlekedési múzeumban arról, hogy az apa férfi, az anya nő.