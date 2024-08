Hámori Luca: Ez a pár nap mindenkinek nehéz volt, neki is, nekem is

Hámori Luca egyhangú pontozással kikapott az algériai Iman Heliftől a párizsi olimpiai női ökölvívótornájának negyeddöntőjében, így az ötödik helyen zárja a tornát. A szombati találkozó túlmutatott egy átlagos bokszmérkőzésen, miután Helif szereplése nemzetközi botrányt okozott, tavaly ugyanis kizárták a világbajnokságról a megengedettnél magasabb tesztoszteronszintje miatt.

Csakhogy a vébét a nemzetközi bokszszervezet, az IBA rendezi, míg az olimpiai tornát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rendezi, ők engedték indulni az algériait, akinek előző ellenfele, az olasz Angela Carini 46 másodperc után feladta a küzdelmet, mint mondta, akkora ütést kapott, amilyet korábban még sosem

Nemzetközi ügy lett így a női ökölvívók 66 kilogrammos súlycsoportjából, a Hámori-Helif negyeddöntőre teljesen megtelt a párizsi bokszcsarnok, a sajtó részéről is hatalmas érdeklődés volt. Miután kihirdették Helif győzelmét, az újságírók ellepték az interjúzónát, mindenki arra volt kíváncsi, mit nyilatkozik Hámori.

– mondta Hámori, akinek a közösségi oldalain a napokban több olyan tartalom is megjelent, ami Heliffel foglalkozott, egy videóban pedig arról beszélt, hogy ellenfele férfi, és előfordulhat, hogy ő állítja meg abban, hogy gyermekkori álmait valóra váltsa. Ezek mindegyikét törölte idővel.

Próbáltam sportszerűen viselkedni, ahogy az ellenfelem is, rá sem lehet mondani egy rossz szót sem. Ez a pár nap mindenkinek nehéz volt, neki is, nekem is. És pont ezért szerettem volna megmutatni, hogy tisztelettel vagyok felé, és nincs róla egy rossz gondolatom sem. Erről nem ő tehet. Ez most így alakult, mind a ketten kiálltunk küzdeni, ez most így alakult.