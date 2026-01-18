Őrült hajrá: kicsúszás az utolsó kanyarban, Eb-bronzérmes a magyar gyorskorcsolya váltó

A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Moon Wonjun, Nógrádi Bence összeállítású magyar vegyes váltó bronzérmet nyert vasárnap a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán, írja az MTI.

A magyar négyes végig a negyedik helyen haladt a 2000 méteres táv során, ám az aranyért csatázó olaszok befutó embere, Pietro Sighel az utolsó kanyarban kicsúszott,

így az ötből öt győzelemnél tartó hollandok mögött a lengyeleké lett az ezüst- és a magyaroké a bronzérem.

2006 óta mindig van magyar érem az Eb-ken

Ez volt a magyar csapat második bronzérme a hollandiai kontinensviadalon, mivel szombaton szintén harmadik lett a női váltó, melynek ugyancsak tagja volt a junior világbajnok Végi és Somodi. Szintén átvette a bronzmedált a délelőtti reményfutamokban agyrázkódást szenvedett Tiborcz Dániel, aki a pénteki negyeddöntőben futott a vegyes váltóban.

A magyarok 2006 óta minden Eb-n szereztek dobogós helyet.

2000 méteres vegyes váltó: 1. Hollandia (Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Teun Boer, Jens van ‘t Wout) 2:37.896 perc 2. Lengyeleország (Gabriela Topolska, Natalia Maliszewska, Michal Niewinski, Felix Pigeon) 2:38.342 3. MAGYARORSZÁG (Végi Diána Laura, Somodi Maja, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel) 2:38.828