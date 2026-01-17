Bronzérmes a női váltó, folytatódott a gyorskorisok 20 éve tartó nagy sorozata

A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka összeállítású magyar női váltó bronzérmet nyert szombaton a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán.

A győzelmet a hazai közönség örömére a favorit holland négyes szerezte meg az olasz váltó előtt, és bár a magyarok két esést követően a döntőben negyedikként értek célba, a franciákat sárga lappal kizárta a zsűri, azaz a teljes mezőny legvégére sorolta.

A magyar csapat ezzel folytatta a 2006-ban, azaz éppen húsz éve kezdődött éremszerző sorozatát a sportág Európa-bajnokságain.