„Soha nem adtuk fel, és erre nagyon büszke vagyok” – őrült végjáték után szerezte meg története második Eb-pontját a feröeri kézicsapat

Cornelius Poppe / NTB / AFP
24.hu
2026. 01. 17. 13:00
Feröer-szigetek három másodperccel a vége előtt szerezte azt a gólt, amivel pontot mentett Svájc ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokság első fordulójában.

Mintegy 6500 feröeri kézilabda-fanatikus váltott jegyet az Európa-bajnokság meccseire, hogy élőben szurkolhasson a férfi csapatnak.

Ez azt jelenti, hogy a Feröer-szigetek népességének több mint tíz százaléka kísérte el a csapatot a tornára, írta az Eb előtt a Dániasport.hu Facebook-oldala.

A feröeri csapat körömrágós meccsel kezdte az Eb-t, pedig lehetett volna akár sima is a végjáték, mivel a második félidő elején még 19-13-ra vezettek az északiak Svájc ellen.

Az utolsó negyedórára azonban már döntetlennel fordultak a csapatok, majd Svájc Manuel Zehnder révén 28-27-nél átvette a vezetést, és az utolsó percben még vezethetett egy támadást.

Sikerült is kialakítani egy ziccert, ám Zehnder lövését Pauli Jacobsen bravúrral védte, így Feröer visszakapta a labdát, és Vilhelm Poulsen három másodperccel a vége előtt megszerezte azt a gólt, amivel pontot mentett csapatának.

Feröer története második pontját szerezte az Eb-ken, az elsőt két évvel ezelőtt Norvégia ellen jegyezte.

„Kézben tartottuk a meccset, aztán elveszítettük az irányítást, de sikerült visszajönnünk, és egy pillanatra sem vettünk vissza. Jó mentalitással játszott a csapat, soha nem adtuk fel, és erre nagyon büszke vagyok” – nyilatkozta a meccs után a feröeri kapitány, Peter Bredsdorff-Larsen.

A meccs legszebb gólját a feröeriek dobták:

A csoport másik meccsén Szlovénia 41-40-re verte Montenegrót, és ezzel vezeti a négyest az első kör után.

