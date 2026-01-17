„Soha nem adtuk fel, és erre nagyon büszke vagyok” – őrült végjáték után szerezte meg története második Eb-pontját a feröeri kézicsapat

Mintegy 6500 feröeri kézilabda-fanatikus váltott jegyet az Európa-bajnokság meccseire, hogy élőben szurkolhasson a férfi csapatnak.

Ez azt jelenti, hogy a Feröer-szigetek népességének több mint tíz százaléka kísérte el a csapatot a tornára, írta az Eb előtt a Dániasport.hu Facebook-oldala.

A feröeri csapat körömrágós meccsel kezdte az Eb-t, pedig lehetett volna akár sima is a végjáték, mivel a második félidő elején még 19-13-ra vezettek az északiak Svájc ellen.

Az utolsó negyedórára azonban már döntetlennel fordultak a csapatok, majd Svájc Manuel Zehnder révén 28-27-nél átvette a vezetést, és az utolsó percben még vezethetett egy támadást.

Sikerült is kialakítani egy ziccert, ám Zehnder lövését Pauli Jacobsen bravúrral védte, így Feröer visszakapta a labdát, és Vilhelm Poulsen három másodperccel a vége előtt megszerezte azt a gólt, amivel pontot mentett csapatának.

Insane ending of Switzerland – Faroe Islands. Switzerland’s final attack starts at 59:18. The arm goes up at 59:38!pic.twitter.com/THK8sRUnv9#handball — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 16, 2026

Feröer története második pontját szerezte az Eb-ken, az elsőt két évvel ezelőtt Norvégia ellen jegyezte.

„Kézben tartottuk a meccset, aztán elveszítettük az irányítást, de sikerült visszajönnünk, és egy pillanatra sem vettünk vissza. Jó mentalitással játszott a csapat, soha nem adtuk fel, és erre nagyon büszke vagyok” – nyilatkozta a meccs után a feröeri kapitány, Peter Bredsdorff-Larsen.

A meccs legszebb gólját a feröeriek dobták:

The absolute audacity of this! 5 minutes left. Score level. Faroe Islands do THIS What a game! pic.twitter.com/A00fkWM1DR — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 16, 2026

A csoport másik meccsén Szlovénia 41-40-re verte Montenegrót, és ezzel vezeti a négyest az első kör után.