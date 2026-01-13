Amint arról korábban már írtunk, nehéz helyzetbe került a szlovén férfi kézilabda-válogatott, amelyből hétfőig tizenkét játékos hiányzott.

Miha Zarabec, Mitja Janc, Jaka Malus, Matic Groselj, Tadej Kljun és Alex Vlach sérülés miatt nem vállalhatta az Európa-bajnoki szereplést, Blaz Blagotinsek és Nejc Cehte lemondta a tornát, de Nick Henigman, Matic Suholeznik, Stas Jovicic és Domen Novak ugyancsak problémával küzd, és nem tudni, felépülnek-e a január 16-i, Montenegró elleni nyitómérkőzésig.

Ugyan a szövetség megpróbálkozott a lehetetlennel, hogy az EHF engedjen újabb embereket benevezni, falakba ütközött – hiába, a szabály, az szabály. Csak azok a kézilabdázók jöhetnek szóba, akiket év végén megneveztek a bő, 35 fős keretben.

Újabb hiányzó

Kedden jött az újabb tőrdöfés: az elsőszámú kapus, Klemen Ferlin sem lehet ott az Eb-n. A Kielce játékosa az elmúlt napokban nem tudott edzeni a lábszár felső részében jelentkező fájdalom miatt, így haza kellett utaznia, hogy újabb vizsgálatokon essen át.

Nesreča, žal, (še naprej) ne počiva. Moška reprezentanca bo na Evropsko prvenstvo odpotovala brez Klemna Ferlina. 🫩 Vratarju so v zadnjih dneh bolečine v zgornjem delu noge onemogočale normalno treniranje. Ferlin tako odhaja v domovino na detajlne preglede.#miSlovenci pic.twitter.com/gkF4Ww05ZN — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) January 13, 2026

Ferlin volt a válogatott első számú kapusa az elmúlt három világversenyen, a 2024-es Európa-bajnokságon, a párizsi olimpián és a tavalyi világbajnokságon. A távollétében a szakvezetés Joze Baznik és Miljan Vujovic játékára számíthat.

Fiatalság, sebesség, pozitív őrület

A keret szerdán utazik Norvégiába, Uros Zorman a kedd délutáni edzésen nevezi meg a 18 fős névsorát.

„Folyamatosan imádkozunk, hogy a nap végére minden rendben legyen” – utalt az egészségügyi helyzetre a szövetségi kapitány

A megtizedelt felállástól függetlenül hangsúlyozta: mindenki, aki bevethető, rendelkezik azzal a kvalitással, hogy pótolja a hiányzókat.