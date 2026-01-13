francia kézilabda válogatottférfi kézilabda-eb 2026kézilabdakézilabda eb 2026
Sokk a kézi-Eb előtt: napokkal a torna előtt derült ki, hogy nem játszhat a veszprémi játékos

A francia Nedim Remili a 2025-ös kézilabda-világbajnokságon.
Anne-Christine POUJOULAT / AFP
admin Futó Csaba
2026. 01. 13. 13:21
Kihagyja a csütörtökön kezdődő kézilabda Európa-bajnokságot Nedim Remili, a Veszprém és a francia válogatott játékosa. Az átlövőként és irányítóként bevethető olimpia, világ- és Európa-bajnok kézis combsérülést szenvedett, majd a vádlijában is fájdalmat érzett.

Ezek miatt sürgősségi vizsgálatra volt szükség, ami sajnos egy akut sérülést tárt fel, ami kizárja az Európa-bajnokságon való részvételét

magyarázta Emmanuel Bidet, a francia válogatott orvosa.

A szövetségi kapitány, Guillaume Gille azt mondta, hogy a 30 éves Remili tapasztalatát és a csapatban betöltött szerepét nézve is nehéz lesz őt pótolni. Aymeric Zaepfelt kapott behívót a 18 fős keretbe.

Remilit 2024-ben az egész Eb legértékesebb játékosának választották, Franciaország pedig aranyéremmel zárta a tornát.

A franciák sorrendben a csehekkel, az ukránokkal és a norvégokkal találkoznak az Európa-bajnokságon. A veszprémi csapatból Hugo Descat és Yanis Lenne is tagja a francia keretnek, noha a magyar klub szerint utóbbinak inkább pihennie kellene.

„Ez szégyenletes és botrányos!” – rettentő dühös az ETO egykori klasszis kézilabdázója
Valahol érhető is Jovanka Radicevic bosszankodása.

