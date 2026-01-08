Bizarr szituáció a világ legerősebb ligájában: cserélt volna az edző, de nem találták a cserekapust

Méretes, 7-3-as verést kapott a St. Louis Blues jégkorongcsapata Chicagóban. Amikor a vendégek megkapták a hetedik góljukat, a vezetőedző, Jim Montgomery úgy döntött, nem kínozza tovább a kapust, Jordan Binningtont, és cserére szánta el magát.

Innentől azonban bizarr percek következtek.

Binnington ugyanis nem akart lejönni, míg az edzői stáb tagjai nem találták a cseréjét, Joel Hofert. Így aztán Binnington a pályán töltötte a maradék hét percet is.

Elég szokatlan, hogy a cserekapus így eltűnjön, ezért a meccset közvetítő stáb is Hofert kereste, majd a következő játékmegszakításnál mutatták, hogy a kispad mögött, az öltözőfolyosón leskelődik, minden bizonnyal várta a jelet, hogy be kell-e állnia. A Sportsnet emlékeztet rá, nem ritka az NHL-ben, hogy a kispadok szűkösebbek, így van ez a Blackhawks otthonában, a United Centerben is, emiatt megesik, hogy a cserekapusok az öltözőből követik a meccset, de még így is furcsa az a kalamajka, ami a Blues kispadjánál történt.

A Blues a szezonban lejátszott eddigi 44 mérkőzéséből csak 17-et nyert meg, 19-szer a rendes játékidőben, 8-szor pedig a hosszabbításban szenvedett vereséget.