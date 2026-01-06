aek athénferencvárosftclabdarúgás
Miért megy Varga Barnabás az AEK-ba topligás klub helyett?

Varga Barnabás a Portugália-Magyarország világbajnoki selejtező előtt.
Miguel Lemos/Eurasia Sport Images/Getty Images
admin Marosi Gergely
2026. 01. 06. 20:57
Varga Barnabás már az athéni repülőtéren megkapta a bizánci sasos sárga-fekete sálat. Mondhatni, az AEK ezzel „lefoglalta” a magyar válogatott középcsatárát, aki Görögország egyik legnevesebb, legeredményesebb klubjában folytatja pályafutását. De miért a görög élvonal? Nem lehetett volna az AEK-nél erősebb klubba szerződni? És miért nem vitte el egy topligás csapat a klub- és válogatott szinten egyaránt kiemelkedően teljesítő centert?

Ha valaki azt mondja, hogy egy, a magyar élvonalban közel 27 évesen bemutatkozó játékos lesz a 2020-as évek legeredményesebb hazai csatára, aligha hisznek neki. Márpedig Varga Barnabással ez történt. Az NB I-ben csak 2021-ben debütáló, az osztrák alacsonyabb osztályokban hosszú éveket töltő center karrieríve egészen különös a mai futballban. Szokatlan, hogy ilyen későn jut el saját hazájában az első osztályig – tegyük hozzá, az osztrák élvonalban már 2016/17-ben bemutatkozott, ám nem ragadt meg ott –, szokatlan, hogy későn érő típusként ekkora karriert fut be, és az sem papírforma, hogy 31 évesen jelentős összeget kínál érte egy görög topcsapat.

Hogy miért nem egy topligás csapat? Hiszen sok szurkoló fejezte ki csalódottságát amiatt, mert Varga „csak” a görög bajnokságban listavezető és a Konferencia Ligában nyolcaddöntős AEK-hoz írt alá, nem pedig valamelyik elit bajnokságban szereplő klubhoz. Kezdjük itt a Varga-transzfer körüljárását!

Nem harmincasnak való vidék

Varga Barnabás 31 éves,  októberben tölti be a harminckettőt. Pályafutása csúcsán áll, rutinos, kiteljesedett játékos, aki mostanra a Ferencvárosban és a válogatottban megszerezte a nemzetközi rutint is.

Fejjátéka világszinten is kiemelkedő: a Wyscout adatbázisa szerint az elmúlt naptári évben csak a lett RFS csapatában játszó Darko Lemajic szerzett több fejesgólt (20) Vargánál (15). A kilencven percre vetített találatok számában Varga szintén a top ötben van a legalább tíz fejesgólt elérő játékosok között, és ha azokat a futballistákat listázzuk, akiknek van legalább tíz fejesgólja és kilencven percenként legalább 2 sikeres támadómegmozdulása, akkor is az első hatban van. Ha csak az élvonalbeli bajnokságokra szűrünk, akkor az első négyben. A másik három? Harry Kane, Victor Osimhen és Erling Haaland, azaz a mai futball szűk középcsatárelitjének tagjai.

