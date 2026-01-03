dartsdarts-vbluke littlergian van veen
Sport

A címvédő Littler elsöpörte Van Veent a darts-vb döntőjében

PDC dartsvilágbajnokság döntő Luke Littler nyert Gian van Veen ellen
Warren Little / Getty Images
admin Dajka Balázs
2026. 01. 03. 22:37
PDC dartsvilágbajnokság döntő Luke Littler nyert Gian van Veen ellen
Warren Little / Getty Images

Az angol Luke Littler megvédte címét a PDC-dartsvilágbajnokságon, miután a döntőben 7-1-re verte a holland Gian van Veent.

Van Veen egy 116-os kiszállóval húzta be a meccs első legjét, erre egy 14 nyilas leggel válaszolt a címvédő. 2-2 után a döntő legben mindketten szettnyilakat rontottak, végül a holland egy dupla 4-gyel vitte el a nyitójátszmát.

Van Veen a második játszmát nem egy, hanem két 100 fölötti kiszállóval indította (145, majd 127), de Littler rákapcsolt, és előbb utolérte ellenfelét, majd a döntő leget 116-ról kidobva 1-1-re alakította az állást.

A holland folytatta a hagyományt, harmadszor is elvitte az első leget, de a harmadik szett 3-1-gyel Littleré lett, aki megcsinálta a hangulatot az Alexandra Palace-ben, amikor 170-es kiszállóval söpörte be a játszmát.

A negyedik szettben Littler teljesen átvette az irányítást, állva hagyta ellenfelét, és 3-0-val tett szert kétjátszmás vezetésre. A holland óriás látszólag össze tudta rakni magát, mert ismét bejelentkezett egy 100 fölötti kiszállóval (137), majd Littler úgy egyenlített, hogy közben az Ally Pally rettegett darazsával is meg kellett küzdenie.

A negyedik legben Van Veennek 140-ről kellett volna kiszállnia, de nem jött neki a dupla 20-as, Littler viszont kipipálta a dupla 5-öt, és ezzel 4-1-re elhúzott.

Littler hat tökéletes nyíllal kezdte a hatodik játszmát, majd végül 14 dobásból abszolválta az első leget. Van Veen keze megsérült, és vérzett, bizonyára ez is zavarta, mert hiába adódtak előtte lehetőségek, nem tudott élni ezekkel. Litter viszont kíméletlen volt, és egy újabb 3-0-val már 5-1-re vezetett. A hetedik szett előtt lecserélték a Van Veen által összevérzett táblát, de változást ez sem hozott a döntő menetében, Littler zsinórban már a hatodik játszmát söpörte be, és a címvédés küszöbére került.

A nyolcadik játszmában Van Veen ugyan megcsípte a második leget, de Littler nem engedte ki a kezéből a győzelmet, és egy parádés 147-es kiszállóval lezárta a döntőt.

Littler ezzel 18 évesen kétszeres világbajnoknak mondhatja magát. Az ő duplázása előtt éppen tíz éve Gary Anderson tudta megismételni egy esztendővel korábbi sikerét, rajtuk kívül még Phil Taylornak és Adrian Lewisnak jött össze a címvédés.

Ennyire sima finálé pedig 2009-ben volt legutóbb, amikor Phil Taylor verte 7-1-re a holland Raymond van Barneveldet.

A tornagyőzelemért 1 millió font ütötte Littler markát, míg a világranglista 3. helyére felnyomuló holland 400 ezer fontot vihet haza.

Ajánlott videó

Kálnoki Kis Attila: Épp Szoboszlai Dominik korosztálya az ékes bizonyíték az akadémiai rendszer csődjére

Friss

Népszerű

Összes
trump, maduro
Trump: Mi fogjuk irányítani az országot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik