A címvédő Littler elsöpörte Van Veent a darts-vb döntőjében

Az angol Luke Littler megvédte címét a PDC-dartsvilágbajnokságon, miután a döntőben 7-1-re verte a holland Gian van Veent.

Van Veen egy 116-os kiszállóval húzta be a meccs első legjét, erre egy 14 nyilas leggel válaszolt a címvédő. 2-2 után a döntő legben mindketten szettnyilakat rontottak, végül a holland egy dupla 4-gyel vitte el a nyitójátszmát.

VAN VEEN WINS SET ONE! Edgy arrows at Alexandra Palace! Luke Littler spurns THREE darts to snatch the opening set, and Gian van Veen eventually capitalises to draw first blood in the final! 📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | Final pic.twitter.com/fRrx0SmACx — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

Van Veen a második játszmát nem egy, hanem két 100 fölötti kiszállóval indította (145, majd 127), de Littler rákapcsolt, és előbb utolérte ellenfelét, majd a döntő leget 116-ról kidobva 1-1-re alakította az állást.

A holland folytatta a hagyományt, harmadszor is elvitte az első leget, de a harmadik szett 3-1-gyel Littleré lett, aki megcsinálta a hangulatot az Alexandra Palace-ben, amikor 170-es kiszállóval söpörte be a játszmát.

BIG FISH FROM LITTLER 🎣 Luke Littler hits the biggest fish on the biggest occasion 🤯 He now leads Gian van Veen 2-1! 📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | Final pic.twitter.com/FyWkJNHFKU — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

A negyedik szettben Littler teljesen átvette az irányítást, állva hagyta ellenfelét, és 3-0-val tett szert kétjátszmás vezetésre. A holland óriás látszólag össze tudta rakni magát, mert ismét bejelentkezett egy 100 fölötti kiszállóval (137), majd Littler úgy egyenlített, hogy közben az Ally Pally rettegett darazsával is meg kellett küzdenie.

THE ALLY PALLY WASP STRIKES 🐝 The wasp just had to make it about them, didn’t they 🤣 Maybe we’ve found Luke Littler’s weakness! 📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | Final pic.twitter.com/fixhpmHQC2 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

A negyedik legben Van Veennek 140-ről kellett volna kiszállnia, de nem jött neki a dupla 20-as, Littler viszont kipipálta a dupla 5-öt, és ezzel 4-1-re elhúzott.

LITTLER RUNNING AWAY WITH IT! Ominous from Luke Littler, who wins a FOURTH straight set and is averaging over 107 in this match to lead Gian van Veen 4-1! 📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | Final pic.twitter.com/uizk0WepES — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

Littler hat tökéletes nyíllal kezdte a hatodik játszmát, majd végül 14 dobásból abszolválta az első leget. Van Veen keze megsérült, és vérzett, bizonyára ez is zavarta, mert hiába adódtak előtte lehetőségek, nem tudott élni ezekkel. Litter viszont kíméletlen volt, és egy újabb 3-0-val már 5-1-re vezetett. A hetedik szett előtt lecserélték a Van Veen által összevérzett táblát, de változást ez sem hozott a döntő menetében, Littler zsinórban már a hatodik játszmát söpörte be, és a címvédés küszöbére került.

A nyolcadik játszmában Van Veen ugyan megcsípte a második leget, de Littler nem engedte ki a kezéből a győzelmet, és egy parádés 147-es kiszállóval lezárta a döntőt.

LITTLER GOES BACK-TO-BACK 🏆 Luke Littler is your 2025/26 Paddy Power World Darts Champion 🙌 The Nuke takes out a show-stopping 147 checkout to win his second Sid Waddell Trophy in trademark style 🤩 📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | Final pic.twitter.com/Rw7J4djseK — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

Littler ezzel 18 évesen kétszeres világbajnoknak mondhatja magát. Az ő duplázása előtt éppen tíz éve Gary Anderson tudta megismételni egy esztendővel korábbi sikerét, rajtuk kívül még Phil Taylornak és Adrian Lewisnak jött össze a címvédés.

Ennyire sima finálé pedig 2009-ben volt legutóbb, amikor Phil Taylor verte 7-1-re a holland Raymond van Barneveldet.

A tornagyőzelemért 1 millió font ütötte Littler markát, míg a világranglista 3. helyére felnyomuló holland 400 ezer fontot vihet haza.