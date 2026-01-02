„Nem titok, hogy mi a célunk, szeretnénk megnyerni a Bajnokok Ligáját” – hosszabbított világbajnok szélsőjével a Fradi

Holland klasszis 2020-ban érkezett a Ferencvároshoz, miután hat éven át erősítette a Bietigheimet. A ,agyar csapat színeiben eddig 241 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 1070 gólt szerzett, vagyis aktív részese volt a zsinórban megnyert négy Magyar Kupa-aranyéremnek, a 2021-es és a 2024-es bajnoki címnek, valamint 2023-ban a végül ezüstéremmel zárult Bajnokok Ligája-menetelésnek, miközben az Európai Kézilabda Szövetség 2022-ben és 2023-ban is beválasztotta a BL álomcsapatába, írta a Fradi.hu portál.

„Azt hiszem, számomra a Fradi a kezdetektől fogva szerelem első látásra, és nem is akarok már ezen a klubon kívül máshol játszani, szóval remélem, hogy továbbra is el tudjuk érni a céljainkat” – nyilatkozta a szerződés aláírását követően.

Nem titok, hogy mi a célunk, szeretnénk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és őszintén remélem, hogy képesek leszünk erre a Ferencvárossal. Az új szerződéssel a Fradi lesz az a csapat, ahol a legtöbb időt eltöltöttem a pályafutásom során, de mégis rövidnek tűnik ez az időszak, mert ha valahol jól érzed magad, akkor repül az idő – és ez az érzés van bennem.

Az FTC az elmúlt hetekben számos bejelentést tett: Darja Dmitrijeva és Tomori Zsuzsanna távozása mellett Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller érkezik a nyáron, míg Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra meghosszabbította a szerződését.