„Arról álmodom, hogy egy nap újra síelhetek” – nagyot bukott, lebénult az egyik legígéretesebb freestyle síző

Súlyos balesetet szenvedett a norvégok 20 éves freestyle sízője, William Bostadlökken. A szakág egyik legígéretesebb sportolója december elején bukott hatalmasat egy edzésen, majd többszörös csonttöréssel szállították kórházba.

„Elvesztettem az eszméletemet, a fejemre és a hátamra estem. Teljes gerincvelő-sérülést szenvedtem, eltört a vállam és pár bordám” – írta Insta-bejegyzésében.

Egy denveri kórházban hátműtéten esett át, majd a hét elején Norvégiába szállították.

A műtét sikeres volt, de a sérülés helyétől lefelé lebénultam

– írta, és megjegyezte, mindent megtesz a rehabilitációs szakaszban, hogy újra síelhessen.

„Arról álmodom, hogy egy nap újra síelhetek, mert ez az, amit igazán szeretek a világon, ezért élek. Mindent megteszek, hogy visszatérhessek. Ez lesz a legnehezebb kihívás, amivel valaha szembe kellett néznem. Nincs rá garancia, hogy lehetséges, de soha nem adom fel. Mindig harcolni fogok” – írta.

Andreas Persson, a válogatott orvosa elmondta, a sportoló állapota súlyos, mivel a gerinctörés során a gerincvelő is megsérült.

„Most a rehabilitációra fogunk összpontosítani, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk számára. Jó kezekben van, lépésről lépésre haladunk” – olvasható a sajtóközleményben.