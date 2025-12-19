dartssportdartsvilágbajnokságdarts vb 2026
Megbukott a doppingteszten, azonnal kizártak egy dartsost a vébéről

Az angol Dom Taylor reakciója a 2025/26-os Paddy Power Darts Világbajnokság negyedik napján, 2025. december 14-én, az Alexandra Palace-ban, Londonban, Angliában.
Andrew Redington/Getty Images
admin Futó Csaba
2025. 12. 19. 18:32
Andrew Redington/Getty Images

A dartsvilágbajnokságot szervező PDC pénteken közleményben tudatta, hogy Dom Taylort kizárták a tornáról, miután tiltott szert találtak a szervezetében. Jonny Clayton így játék nélkül jutott tovább a következő körbe.

A 27 éves angol dartsos az első fordulóban elég sima győzelmet aratott a svéd Oskar Lukasiakkal szemben, mindössze egy nyert leget engedett ellenfelének. December 20-án, az esti program utolsó meccsén folytatta volna a szereplését, azonban a PDC közlése szerint egy, december 14-én végzett tesztjével, aminek mostanra lett meg az eredménye, fennakadt a doppingellenőrzésen.

Ennek következtében Dom Taylor játékengedélyét azonnal felfüggesztették. Az ügyben fegyelmi eljárás kezdődik

– olvasható a közleményben, amelyből nem derül ki, milyen szerrel bukott meg Taylor.

Dom Taylor most először szerepelt a világbajnokságon.

