arne slotbajnokok ligájakerkez milosliverpool
Sport

Liverpooli krízis: meddig védi meg Arne Slotot a bajnoki cím?

Visionhaus/Getty Images
admin Marosi Gergely
2025. 11. 28. 21:11
Visionhaus/Getty Images
A Liverpoolnál nem szoktak hozzá ahhoz, hogy a csapat egymás után háromszor is három góllal kikapjon. Ahhoz sem szoktak hozzá, hogy tizenkét tétmérkőzésből kilencszer alulmaradjon az együttes. Sok helyen már vészesen inogna a szakvezető kispadja, ám Arne Slotot védi az előző idénybeli bajnoki cím, illetve az LFC-nél hagyományos, a trénerekkel szemben megnyilvánuló türelem. De meddig tarthat, ha nem jönnek az eredmények, és a Liverpool meccsről meccsre egyre mélyebbre ássa magát a gödörbe?

Ha Bill Shankly feltámadna, és ismét leülne a Liverpool kispadjára, még őt is fenyegetné a kirúgás egy ilyen eredménysor után

– jegyezte meg egy szurkolói fórum tagja a Liverpool újabb veresége után. A keretében három magyart tudó angol bajnokcsapat egymás után harmadszor maradt alul három góllal – a bajnokságban a Manchester City (0–3) és a Nottingham Forest (0–3), a BL-ben a PSV (1–4) ellen –, legutóbbi tizenkét tétmérkőzéséből pedig kilencet elveszített.

A rossz sorozat elején még csak arról beszélt mindenki, hogy a nyári, gigantikus költekezés ellenére Arne Slot nem találja a csapat egyensúlyát, mostanra viszont eljutottunk oda, hogy még a kispad is meginoghat alatta.

Ha Arne Slot egy jó PL-középcsapat kispadján ülne, akkor egy ilyen október-november után alighanem úgy rúgnák ki, hogy magas ívben repül. Ha egy élcsapat – de nem bajnokcsapat – vezetőedzője lenne, akkor minden bizonnyal ugyanez történne, főleg egy hatalmas költekezés után. Az előző idényben magabiztosan megnyert bajnoki cím azonban védőpajzsként funkcionál – legalábbis egy ideig.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Vámos Petra a kézivébéről: Az Eb-bronz titka az volt, hogy mindenki zizegett, most ugyanezt érzem

Friss

Népszerű

Összes
Térképen a Tisza Párt 104 egyéni képviselőjelöltje
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik