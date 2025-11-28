Liverpooli krízis: meddig védi meg Arne Slotot a bajnoki cím?

Ha Bill Shankly feltámadna, és ismét leülne a Liverpool kispadjára, még őt is fenyegetné a kirúgás egy ilyen eredménysor után

– jegyezte meg egy szurkolói fórum tagja a Liverpool újabb veresége után. A keretében három magyart tudó angol bajnokcsapat egymás után harmadszor maradt alul három góllal – a bajnokságban a Manchester City (0–3) és a Nottingham Forest (0–3), a BL-ben a PSV (1–4) ellen –, legutóbbi tizenkét tétmérkőzéséből pedig kilencet elveszített.

A rossz sorozat elején még csak arról beszélt mindenki, hogy a nyári, gigantikus költekezés ellenére Arne Slot nem találja a csapat egyensúlyát, mostanra viszont eljutottunk oda, hogy még a kispad is meginoghat alatta.

Ha Arne Slot egy jó PL-középcsapat kispadján ülne, akkor egy ilyen október-november után alighanem úgy rúgnák ki, hogy magas ívben repül. Ha egy élcsapat – de nem bajnokcsapat – vezetőedzője lenne, akkor minden bizonnyal ugyanez történne, főleg egy hatalmas költekezés után. Az előző idényben magabiztosan megnyert bajnoki cím azonban védőpajzsként funkcionál – legalábbis egy ideig.