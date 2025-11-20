Meghalt Cselkó Tibor, az Eb-győztes kosárválogatott vezére

November 14-én, 94 éves korában, Londonban meghalt Cselkó Tibor, aki vezéregyénisége volt az 1955-ben Európa-bajnok kosárlabda-válogatottnak, írja a Nemzeti Sport.

Cselkó 1931. május 8-án született és a XI. kerületben nőtt fel, a Műszaki Egyetemre járt és a MAFC csapatában játszott. Elmondása szerint az első kosárlabda-edzés után olyan izomláza volt, hogy eldöntötte, többet nem játszik, de nem hagyták elkallódni a 196 centiméter magas, ruganyos, gyors Cselkót, aki idővel a válogatottba is bekerült, tagja volt a Moszkvában Eb-ezüstöt nyert csapatnak – majd meglepetésre kimaradt az 1954-es budapesti főiskolai világbajnokságon szereplő keretből.

Az 1955-ös Európa-bajnokságon viszont már ott volt, játszott mind a tíz mérkőzésen, a törököknek 10, a lengyeleknek 11, a bolgároknak 11, a románoknak 10 pontot dobott.

Riportfilm az 1955-ös Eb-győzelemről:

A válogatottban többnyire az volt a szerepem, hogy a gyorsaságomat kihasználva lerohanásból kosarat dobjak. Élveztem a labdaszerzést, váratlanul robbantam be lendületből a palánk alá, sokszor leugrottam a nálam magasabbakat. Greminger János és Zsíros Tibor voltak közöttünk a világklasszisok, mi pedig kiegészítettük őket

– idézi a Nemzeti Sport, hogyan értékelte szerényen a saját Eb-teljesítményét.

Felesége szintén a sportág kiemelkedő alakja, Bárány Katalin ugyanis a néhány hónappal korábban, 1956. június 2. és 10. között Prágában rendezett Európa-bajnokságon ezüstérmes női kosárlabda-válogatott centere volt. Az 1956-os forradalom után disszidáltak, Angliába mentek, játszott ott is, majd edzősködött, nyugdíjba vonulásáig építészmérnökként dolgozott, és sokáig golfozott, hogy formában tartsa magát.