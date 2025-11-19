sportkézilabdaeurópa ligaimre bence
Imre Bence tíz gólt szórt az Európa Ligában

25 May 2025, Hamburg: Handball: EHF European League, THW Kiel- MT Melsungen, Final Four, match for 3rd place, Barclays Arena, Kiel's Bence Imre celebrates after scoring a goal. Photo: Christian Charisius/dpa (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)
2025. 11. 19. 03:35
25 May 2025, Hamburg: Handball: EHF European League, THW Kiel- MT Melsungen, Final Four, match for 3rd place, Barclays Arena, Kiel's Bence Imre celebrates after scoring a goal. Photo: Christian Charisius/dpa (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

Imre Bence tíz gót dobott a német THW Kielben, amely kedd este 37-27-re verte a svájci BSV Bernt kézilabda Európa Liga első csoportkörében.

Az európai szövetség honlapja szerint a magyar jobbszélső egyetlen lövést sem rontott, ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa, csapata pedig négy forduló után is százszázalékos, így biztosította továbbjutását a második csoportkörbe.

A többi magyarnak is jó napja volt, Lukács Péter hat góljával és négy gólpasszával, illetve Máthé Dominik öt találatával és két gólpasszával a norvég Elverum HB 31-29-re győzött az FC Porto otthonában, ezzel megőrizte esélyét a továbbjutásra.

A Ferencváros csoportjában a Benfica otthon 36-33-ra nyert a svéd HF Karlskrona ellen, így az FTC már csak akkor juthat tovább, ha mindkét hátralévő meccsét megnyeri, ráadásul a portugálokat legalább 14 góllal veri meg, és a Benfica az utolsó fordulóban sem szerez pontot.

