Imre Bence tíz gólt szórt az Európa Ligában

Imre Bence tíz gót dobott a német THW Kielben, amely kedd este 37-27-re verte a svájci BSV Bernt kézilabda Európa Liga első csoportkörében.

Az európai szövetség honlapja szerint a magyar jobbszélső egyetlen lövést sem rontott, ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa, csapata pedig négy forduló után is százszázalékos, így biztosította továbbjutását a második csoportkörbe.

A többi magyarnak is jó napja volt, Lukács Péter hat góljával és négy gólpasszával, illetve Máthé Dominik öt találatával és két gólpasszával a norvég Elverum HB 31-29-re győzött az FC Porto otthonában, ezzel megőrizte esélyét a továbbjutásra.

A Ferencváros csoportjában a Benfica otthon 36-33-ra nyert a svéd HF Karlskrona ellen, így az FTC már csak akkor juthat tovább, ha mindkét hátralévő meccsét megnyeri, ráadásul a portugálokat legalább 14 góllal veri meg, és a Benfica az utolsó fordulóban sem szerez pontot.