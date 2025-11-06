Napokkal karrierje legemlékezetesebb pillanata után meghalt az NFL-játékos

Tragikus hír rázta meg az NFL-t, ugyanis a Dallas Cowboys csütörtökön bejelentette, hogy meghalt Marshawn Kneeland. 24 éves volt, a halála okát egyelőre nem közölték.

A 2024-ben a 2. körben draftolták le, az előző szezonban összesen 11 mérkőzésen játszott és 14 szerelése volt, míg az új idényben hét alkalommal lépett pályára, háromszor is kezdőként és már 12 tackle-nél járt. Karrierje egyik legemlékezetesebb pillanata a halála előtti napokban volt:

az Arizona elleni, kedd hajnali mérkőzésen touchdownt ért el egy blokkolt puntolás után.

Cowboys block the punt and recover for a touchdown! AZvsDAL on ESPN/ABC

Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/JIYWSGb85q — NFL (@NFL) November 4, 2025

„Marshawn szeretett csapattársunk volt. Gondolataink és imáink Marshawn barátnőjével, Catalinával és családjával vannak” – írta közleményében a Dallas Cowboys.