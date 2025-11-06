marshawn kneelandnflmeghalt
Sport

Napokkal karrierje legemlékezetesebb pillanata után meghalt az NFL-játékos

Cooper Neill/Getty Images
admin Futó Csaba
2025. 11. 06. 16:54
Cooper Neill/Getty Images

Tragikus hír rázta meg az NFL-t, ugyanis a Dallas Cowboys csütörtökön bejelentette, hogy meghalt Marshawn Kneeland. 24 éves volt, a halála okát egyelőre nem közölték.

A 2024-ben a 2. körben draftolták le, az előző szezonban összesen 11 mérkőzésen játszott és 14 szerelése volt, míg az új idényben hét alkalommal lépett pályára, háromszor is kezdőként és már 12 tackle-nél járt. Karrierje egyik legemlékezetesebb pillanata a halála előtti napokban volt:

az Arizona elleni, kedd hajnali mérkőzésen touchdownt ért el egy blokkolt puntolás után.

„Marshawn szeretett csapattársunk volt. Gondolataink és imáink Marshawn barátnőjével, Catalinával és családjával vannak” – írta közleményében a Dallas Cowboys.

Kapcsolódó
Megrendítő videó: zokogva rogytak a pályára a labdarúgók, mikor megtudták, hogy meghalt az edzőjük
Mladen Zizovic mérkőzés közben lett rosszul, kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét.

Ajánlott videó

Hölle Martin: Itthon mindenki leragadt abban, hogy ügyesek vagyunk, a sport meg elhaladt mellettünk

Friss

Népszerű

Összes
Bod Péter Ákos a K&H-ügyről: félelmet akar kelteni a kormány
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik