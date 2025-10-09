„Elegem van ebből a kibaszott teniszből!” – közel állt az összeomláshoz a zokogó teniszcsillag

A 18 éves teniszező az első fordulóban erőnyerő volt, így csak a második körben kellett bemutatkoznia a WTA-ranglista 24. helyén álló Laura Siegemund ellen.

Az orosz rendkívül sok hibát vétett, és többször is nyugtalanná vált a meccs során. Már az első szettben láthatóan elérzékenyült és a könnyeit törölgette, noha akkor még csak 5:5 volt az állás, és sikerült is hoznia a szettet rövidítésben.

🇷🇺🇩🇪🇨🇳 ANDREEVA ERUPTS IN FRUSTRATION WITH TENNIS AFTER WUHAN LOSS Russian tennis player Mirra Andreeva, 18, shouted —”F*king sick of this f*king tennis”— in Russian after losing a point at the Wuhan tournament. The emotional outburst happened during her second-round match… pic.twitter.com/x1YSMQnmSz — REALX VOX (@Realxvox) October 8, 2025

A második játszmában már problémákkal küzdött, majd amikor elveszítette adogató játékát, így kiáltott fel:

Kurvára elegem van ebből a kibaszott teniszből!

A mérkőzés további részében is küszködött, panaszkodott a bírónál, majd ismét zokogás tört rá, egyszer megkérte az operatőrt, hogy amíg pihen, ne kamerázza őt.

A keddi mérkőzést végül Siegemund nyerte 6:7, 6:3, 6:3-ra

A történtek azért ijesztőek, mert a héten egy szintén Oroszországban született teniszező, Daria Kaszatkina már segélykiáltásnak tűnő bejelentést tett, és jelezte, befejezi a szezonját, mert közel áll az összeomláshoz.