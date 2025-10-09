teniszösszeomlászokogásmirra andrejeva
Sport

„Elegem van ebből a kibaszott teniszből!” – közel állt az összeomláshoz a zokogó teniszcsillag

Robert Prange / Getty Images
24.hu
2025. 10. 09. 21:28
Robert Prange / Getty Images
Egyre több hír érkezik azzal kapcsolatban, hogy micsoda fizikai és lelki teherrel kell megküzdeniük a teniszezőknek a szezon vége felé. Legutóbb az orosz Mirra Andrejeva viselkedése miatt aggódhattak a szurkolók, a vuhani nyolcaddöntőben ugyanis a világranglista ötödik helyezettje úgy kapott ki három játszmában a német Laura Siegemundtól, hogy meccs közben többször is az összeomlás határán billegett, sírt és káromkodott is.

A 18 éves teniszező az első fordulóban erőnyerő volt, így csak a második körben kellett bemutatkoznia a WTA-ranglista 24. helyén álló Laura Siegemund ellen.

Az orosz rendkívül sok hibát vétett, és többször is nyugtalanná vált a meccs során. Már az első szettben láthatóan elérzékenyült és a könnyeit törölgette, noha akkor még csak 5:5 volt az állás, és sikerült is hoznia a szettet rövidítésben.

A második játszmában már problémákkal küzdött, majd amikor elveszítette adogató játékát, így kiáltott fel:

Kurvára elegem van ebből a kibaszott teniszből!

A mérkőzés további részében is küszködött, panaszkodott a bírónál, majd ismét zokogás tört rá, egyszer megkérte az operatőrt, hogy amíg pihen, ne kamerázza őt.

A keddi mérkőzést végül Siegemund nyerte 6:7, 6:3, 6:3-ra

A történtek azért ijesztőek, mert a héten egy szintén Oroszországban született teniszező, Daria Kaszatkina már segélykiáltásnak tűnő bejelentést tett, és jelezte, befejezi a szezonját, mert közel áll az összeomláshoz.

Kapcsolódó
Novak Djokovic úgy kimerült a hőségben, hogy meccse után elterült a földön
Folyamatosan hűtötte magát, nagyon szenvedett a hőségtől.

Ajánlott videó

Hős és antihős: Mezey György emlékére

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor: Nem látom, mi értelme lenne, hogy Varga Judit áldozatokat hozva belépjen egy ilyen kampányba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik