17 meccs, három keresztszalag-szakadás: ilyen balszerencsés kézilabdázó nincs még egy a világon

A 32 éves játékosnak sorozatban harmadszor szakadt el a jobb keresztszalagja, ezúttal vasárnap az MT Melsungen ellen 31-29-re elveszített Bundesliga-mérkőzésen.

Ez a hír mindannyiunkat mélyen megérintett. Jonas óriási elkötelezettséggel küzdötte fel magát, hogy visszatérhessen fontos tagja volt csapatunknak ebben a szezonban, mind a sport szempontjából, mind emberileg. Az, hogy most ismét ilyen súlyos sérülést szenvedett, hihetetlenül szomorú

– nyilatkozta Jürgen Schweikardt, a stuttgatiak ügyvezető igazgatója.

203 centi magas, 117 kg testsúlyú litván óriás 2023 februárjában érkezett az ukrán Motor Zaporizzsjától, de már akkor is sérülten, és a rehabilitációjának második részét Baden-Württemberg fővárosában végezte.

Októberben aztán a HSV Hamburg elleni bajnokin elszakította a jobb térdének keresztszalagját, addig mindössze kilenc mérkőzésen játszott. A hónapokig tartó rehabilitáció eredményeként 2024 nyarán egy felkészülési mérkőzésen visszatért, majd szeptemberében újabb sokk érte: a szezon első, lipcsei bajnokiján ismét elszakadt a keresztszalagja

A klub olyan nagyra becsülte a 2018-ban még a Montpellier-vel Bajnokok Ligáját nyert átlövőt, hogy a rehabilitációja alatt új, 2026-ig szóló szerződést kötött vele.

De most, mindössze hét meccs után, ismét elszakadt a keresztszalagja a Melsungen elleni meccsen.