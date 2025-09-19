Meglepte a világbajnoki címvédőt, de végül ezüstérmet nyert a magyar birkózó

A kötöttfogásúak 130 kilogrammos súlycsoportjában Vitek Dárius ezüstérmet nyert a zágrábi birkózó-világbajnokság pénteki napján.

A 25 éves magyar sportoló élete első döntőjében lépett szőnyegre, ellenfele pedig a vb-címvédő Amin Mirzazadeh volt. Jól kezdett vitek, ki tudta billenteni ellenfelét az egyensúlyából, sőt egy szorítással sikerült előnybe is kerülnie. Innentől viszont az iráni irányította a döntőt, az első menetben fordított, majd a másodikban fölre vitte, le is szorította, sőt meg is pöregette, végül 7:2-re nyerte a finálét.

Fritsch Róbert harmadik helyét követően ez volt a magyar küldöttség második dobogós helyezése a horvát fővárosban.