Jön az V. Hungarian Darts Trophy!

A PDC European Tour versenysorozat részeként az MVM Dome-ban megrendezésre kerülő Hungarian Darts Trophy-n 48 profi dartsjátékos méri össze a tudását.

Tavaly a háromszoros holland világbajnok, a világranglista jelenleg 3. helyén álló Michael van Gerwen emelhette magasba a Hungarian Darts Trophy kupáját. Vajon sikerül történelmet írnia és megvédenie bajnoki címét?

Michael van Gerwen a sportág egyik legnagyobb játékosa. Első világbajnoki címét 2014-ben szerezte meg, és ezzel akkor ő lett a sportág legfiatalabb világbajnoka. Győzelmével a világranglista első helyére ugrott, amely pozíciót 2021-ig meg is tudta őrizni. Ezen időszak alatt további két világbajnokságot is megnyert 2017-ben és 2019-ben. „Mighty Mike” a Triple Crown-nal rendelkező játékosok közé tartozik, azaz pályafutása alatt már sikerült megnyernie a PDC három legrangosabb versenyét, a világbajnokságot, a Premier Leauge-et és a World Matchplay-t is – jelenleg vele együtt eddig csak öten tudták ezt teljesíteni.

És hogy kik lesznek a kihívói? Többek között a világranglista jelenlegi 2. helyezettje, az angol Luke Littler és a skót legenda, a világranglista jelenlegi 12. helyezettje, Gary Anderson. Ők mindketten először mérettetik meg magukat a Hungarian Darts Trophy-n.

A 18 éves, „The Nuke” becenévre hallgató Luke Littler egészen kicsi korában kezdett el dartsozni. Számos versenyen – köztük felnőtt versenyen – aratott győzelmet tinédzserként, és több rekord köthető a nevéhez. Például 2024-ben ő lett a legfiatalabb játékos, aki televíziós kilencnyilast dobott. Idén – 17 évesen és 347 naposan – megnyerte a PDC világbajnokságát, ezzel pedig ő lett a darts történetének legfiatalabb világbajnoka, megdöntve van Gerwen elsőségét. Ezen felül idén bekerült a Triple Crown-nal rendelkezők illusztris társaságába is.

A kétszeres világbajnok Gary Anderson 24 évesen fogott dartsnyilat először a kezébe. Az 1970-es születésű játékos sikeres BDO-s pályafutása után 2009-ben csatlakozott a PDC-hez. A „Flying Scotsman” 2015-ben szerezte meg az első világbajnoki címét, amelyet egy évvel később sikeresen megvédett. Számos győzelmet aratott karrierje során, és ő is teljesítette már a darts mesterhármasát.

A Hungarian Darts Trophy-n azonban nem csak őket láthatod majd, hanem a sportág más nagyágyúit is. A háromnapos viadal az izgalmas fordulatokban gazdag mérkőzések mellett óriási bulit is ígér, ahol a felnőttek és a gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat.

