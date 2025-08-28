Csank János: Szoboszlai Dominik sokkal jobban játssza ezt a posztot, mint bárki gondolta volna

Szoboszlai Dominikról immár kijelenthető: amióta 2023 nyarán Liverpoolba igazolt, jószerivel csak a kapuban, valamint a védelem közepén és bal szélén nem játszott még tétmeccsen. A Newcastle elleni bajnoki rangadón – amelyet végül a Pool idegenben, nem utolsósorban a magyar játékos 100. percben bemutatott, átlépős cselének is köszönhetően, a 16 éves Rio Ngumoha találatával 3-2-re nyert meg – Jeremie Frimpong sérülése miatt például jobb oldali védőként vetette be a bajnokcsapat vezetőedzője, Arne Slot.

A magyar válogatott kapitánya Florian Wirtz nyári leigazolása óta a felkészülési időszakban már többnyire mélységi irányítót játszott, az első bajnokin is ebben a szerepkörben küldte pályára a holland szakember, ám nem teljesen szűz a számára szokatlan jobbvédő szerepkörben sem; a Stoke elleni edzőmeccsen már szerepelt ebben a pozícióban, sőt, a Lipcsében egy Német Kupa-meccsen is kezdett már a védelem jobb szélén.

A fiatalabb és az idősebb edzőgeneráció egy-egy tagját arról kérdeztük: egy olyan vérbeli támadó középpályás, mint Szoboszlai, akinek ráadásul a lövőkészsége a Premier League-ben is kiemelkedő, minek köszönhetően képes ennyi területen, akár védőként is ilyen magas szinten helytállni? Szoboszlai Dominik kapcsán megválaszoljuk a kérdést: jó-e az, ha valakinek van egy preferált posztja, vagy az a szerencsésebb, ha egyfajta jolly jokerként tartják számon, akit szükség esetén – akár meccsen belül is – két-három szerepkörben is használhat az edző.