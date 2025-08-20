kézilabdafaluvégi rudolfsport
„Könyvet írhatnék az érzéseimről” – 31 évesen visszavonul a magyar válogatott kézis

2025. 08. 20. 15:51
Faluvégi Rudolf 14-szeres válogatott kézilabdázó bejelentette visszavonulását. A 31 éves irányító az utolsó klubja, a svájci élvonalban szereplő Wacker Thun honlapján közölte döntését.

A tavalyi szezon viharos eseményei után a szünet alatt úgy döntöttem, hogy befejezem a karrieremet. Egy egész könyvet írhatnék az érzéseimről, de egy szó többet mond ezer másiknál: köszönöm

üzente Faluvégi, aki a klubnak, a csapattársaknak és a szurkolóknak is köszönetet mondott, és elárulta, már az előző szezonban is építette a kézilabda utáni életét.

Faluvégi korábban a PLER, a Balatonfüred és a Csurgó játékosa volt, 2017 óta pedig külföldön kézilabdázott. Szerepelt a francia HBC Nantes és a Cesson-Rennes, valamint a német TVB Stuttgart, illetve a svájci HSC Suhr Aarau és a Wacker Thun színeiben.

A Bajnokok Ligájában 2018-ban ezüstérmes lett, a válogatott tagjaként 14 mérkőzésen 22 gólt lőtt, és ott volt a 2016-os Európa-bajnokságon.

